因應Omicron壓境 陳其邁建議居家隔離者到集中檢疫所
針對台北市防疫旅館再度出現高度懷疑群聚感染事件，高雄市長陳其邁今(3)日表示，從兩個禮拜前高雄市就全面清查，他也到很多防疫旅館，包括空調、建物、動線，包括整個相關的防疫都全面的來加強。他認為，現階段應把飯店顧好、篩檢強化、鼓勵民眾快打疫苗外，假如出現需居家隔離個案，建議中央採一致性作法、到集中檢疫所。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-03 14:00:00
陳其邁也提醒大家，omicron的感染力，以現在的一些數據來看，他比Delta病毒傳染力增加大概33%左右，所以有兩件事情要做，第一個假如輪到你打第三劑趕快打，omicron傳染率傳播力，與過去的病毒株比較起來，並沒有加重在症狀或致死率，不要想說沒被傳染或症狀不輕，但是他的傳染力你會成為傳播給其他人這非常重要，這是跟過去比較在防疫上比較困難的一個地方，所以第一點一定要打第三劑，假如輪到的話打第3劑，當然第一劑、第二劑沒打的趕快去打。
至於，在防疫旅館，固守邊境的這個部分，omicron其實他的傳播率看起來顯然在這個固定的一個建築內部，它的傳染力似乎是可能有比較高的傳染率，所以，防疫旅館的這個部分，一方面希望鼓勵大家，假如你能夠選擇方案的時候，盡量14天在防疫旅館，這個還是從頭到尾高雄市政府都是這樣的建議。
同時，陳其邁也強調，雖然高雄市已經是最嚴，但是高市府還在加強措施，都有要求在6、70家防疫旅館裡面，除了在整體的動線、接觸、人員等等這個部分，也包括空調，市府幾個局處聯合稽查已經進行一輪，從今天開始進行第二輪的聯合稽查，要提醒大家，不要掉以輕心，尤其過年，從昨天開始進入開始返鄉的旺季。
陳其邁也建議，萬一有居家隔離的部分，在高雄的做法居家隔離要在防疫旅館，但是他建議，假如真的是有可能被接觸的接觸者，也有很高的風險可能會染疫的，他建議全國一致能夠住到集中檢疫所，會是一個比較好的做法。
另外，高雄在快篩的部分，也有幾個程序是有比其他或中央規定，篩檢次數、提供快篩試劑的部分，我們也有比較多、比較密集的篩檢，所以簡單講，飯店顧好、篩檢強化、疫苗趕快打第三劑，最後居家隔離個案建議中央能夠一致性作法，到集中檢疫所。