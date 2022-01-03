越南盼廣西重開邊境！政府曝經濟損失

《四方報》報導，隨著疫情在全球蔓延，各地都在嚴格防疫，而中國廣西省發現境外輸入COVID-19病例並關閉邊境，根據越南快訊（VnExpress ），數以千計的越南卡車在邊境滯留了一個多月，經濟損失難以估量。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-03 14:50:25｜2022-01-03 14:51:26
據悉，越通社提及越南政府經濟部的一份聲明指出：「廣西在防疫政策下採取的預防措施，包括關閉邊境口岸或停止水果進口，是超出必要了。這種中斷對雙邊貿易造成了負面影響，給雙方企業和人民帶來了巨大損失。」 據報導，廣西貿易官員回應稱，他們將增加通關時間，並將其它建議轉達給上級部門。越南工貿部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）已致函中國商務部、海關總署以及廣西和雲南省官員，請求協助解決這些問題。
事實上，不只越南蒙受巨大損失，東南亞諸國同樣面臨相同的問題。寮國匿名的交通部官員透露，從他們國家等待入關中國的卡車已形成上百輛的長龍，原因是中國大幅降低每日獲准通關的貨車數量。他對此十分生氣，直言中國允許每日300輛中國卡車入境，但留給寮國車輛的配額僅100輛，現在邊關有著長達20公里的卡車車龍。
而緬甸貿易商表示，因為中國再度加強邊關管控，他們面臨極大的損失，不到一個月前中國才因疫情關閉邊境長達五個月。他們說僅中國車牌的卡車獲准入境，因此貨物都須從自己國內車輛卸貨，轉移至中國卡車，導致了冗長的延遲。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。