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親人染疫過世！品冠自責2年沒回家　愧疚落淚

▲品冠2年沒回家，便遇上親人染疫過世。（圖 / 種子音樂）
▲品冠2年沒回家，便遇上親人染疫過世。（圖 / 種子音樂）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-04 00:00:00

「暖聲情歌王」品冠全新單曲《來日不方長》官方MV已於1月3日（一）中午12點全球同步上架。《來日不方長》由他親自作曲以及擔綱音樂製作人，去年沉澱自我，體悟生命的脆弱，有感而發的他譜出這首歌曲，闡述一段分開了卻長存心底的感情，為世上所有經歷了相遇的喜悅與分離的哀傷的人唱出撫慰人心的共鳴。

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▲品冠釋出全新單曲《來日不方長》。（圖 / 種子音樂）
▲品冠釋出全新單曲《來日不方長》。（圖 / 種子音樂）

MV劇情描述一段青梅竹馬的戀人從相識、相戀直到面臨生離死別，最後男主角與拿著紅氣球的小男孩相遇，小男孩象徵著小時候的自己，傳達與過去和解，不再耿耿於懷過往發生的事，而是要好好地珍惜當下，不再糾結於錯過的遺憾。其中一段以真空封存物品，象徵封存記憶的劇情，一向以標誌性溫暖微笑示人的品冠也在影片中「封存笑容」，提及人生最想珍藏封存是哪一個時刻？他表示：「是兒子跟女兒出生的那一刻。兒女出生時，我都在產房裡陪產，當護士把小孩給我抱的那個瞬間，是最美好的一個時刻，這個回憶太值得封存了。」

▲品冠拍攝新歌ＭＶ，情感投射想念的大馬家人，哽咽落淚。（圖 / 種子音樂）
▲品冠拍攝新歌ＭＶ，情感投射想念的大馬家人，哽咽落淚。（圖 / 種子音樂）

品冠提到這次MV導演給他很大的空間自由發揮，營造出的壓抑空間也很真實，讓他能回到當時寫這首歌的氛圍，以前總覺得來日方長，一句改天再見，卻因為很多原因，可能從此無法再相見。心繫家人卻相隔兩地的他，腦海中浮現與父母、妻小家人相處的回憶片段，壓抑的情緒瞬間無法平復，甚至拍到一度眼泛淚光。品冠表示：「大馬的疫情嚴重，我這兩年都沒見到父母，覺得很愧疚、不捨，一直都很擔心他們，我的表哥前陣子因為確診新冠肺炎過世了，親大哥之前也染疫，幸好後來康復痊癒了。所以在拍攝時一想到他們我就忍不住流淚了。」（編輯：薛羽彤）

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