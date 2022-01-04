親人染疫過世！品冠自責2年沒回家　愧疚落淚

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MV劇情描述一段青梅竹馬的戀人從相識、相戀直到面臨生離死別，最後男主角與拿著紅氣球的小男孩相遇，小男孩象徵著小時候的自己，傳達與過去和解，不再耿耿於懷過往發生的事，而是要好好地珍惜當下，不再糾結於錯過的遺憾。其中一段以真空封存物品，象徵封存記憶的劇情，一向以標誌性溫暖微笑示人的品冠也在影片中「封存笑容」，提及人生最想珍藏封存是哪一個時刻？他表示：「是兒子跟女兒出生的那一刻。兒女出生時，我都在產房裡陪產，當護士把小孩給我抱的那個瞬間，是最美好的一個時刻，這個回憶太值得封存了。」
品冠提到這次MV導演給他很大的空間自由發揮，營造出的壓抑空間也很真實，讓他能回到當時寫這首歌的氛圍，以前總覺得來日方長，一句改天再見，卻因為很多原因，可能從此無法再相見。心繫家人卻相隔兩地的他，腦海中浮現與父母、妻小家人相處的回憶片段，壓抑的情緒瞬間無法平復，甚至拍到一度眼泛淚光。品冠表示：「大馬的疫情嚴重，我這兩年都沒見到父母，覺得很愧疚、不捨，一直都很擔心他們，我的表哥前陣子因為確診新冠肺炎過世了，親大哥之前也染疫，幸好後來康復痊癒了。所以在拍攝時一想到他們我就忍不住流淚了。」（編輯：薛羽彤）
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