《咒術迴戰 0》日本蟬聯雙週冠軍 總票房突破54億日圓

我是廣告 請繼續往下閱讀
《咒術迴戰 0》周間票房的表現力道強勁，12月27日到30日的票房總計為18億7千萬日圓，12月31日至1月1日新年跨年期間，則因為日本各地慶祝活動的關係，讓票房略顯疲弱，分別為3億0500萬與2億8000萬日圓，但到了1月2日，票房又迅速爬升回到3億3500萬，成為週末三天假期中最高票房的一天，預計在接下來的一週，票房仍會持續走高，
《咒術迴戰 0》故事敘述乙骨憂太在一場車禍中永遠地失去他的青梅竹馬：祈本里香，他倆曾經承諾長大後要結婚，永遠不分離，但親眼目睹里香車禍死亡的憂太不只能看見她的怨靈，還被她的附身所苦，為此幾度想要自殺尋求解脫的憂太在最強咒術導師五條悟的引導下，進入咒術高等專門學校與同學們相遇並學習如何正確地使用咒術，在經過多次的任務與磨練後，逐漸成長為特級咒術師的全部歷程。
《咒術迴戰 0》為電視動畫《咒術迴戰 》的前傳，《咒術迴戰 》的漫畫已經在全球熱銷超過6000萬冊，是日本漫畫家芥見下下的代表作，《咒術迴戰 0》在動畫製作公司MAPPA的精心製作下，讓導演朴性厚在兼顧熱血的動作場面與愛情及友情劇情的著墨，畫面的每一幀都灌注導演朴性厚的滿滿的誠意，也因此讓電影粉絲們的滿意度大增。（編輯：薛羽彤）