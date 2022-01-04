《在結婚書上蓋個章》星貓「麻糬」爆紅 網友跪求拍特輯
由清野菜名、坂口健太郎主演的愛情喜劇《只是在結婚申請書上蓋個章而已》，不但是秋季檔收視率最穩定的作品，完結篇更突破雙位數大關，除了續集呼聲高，劇中的貓演員「麻糬」可愛程度更讓觀眾捨不得，甚至還要頒給牠「最佳男配貓」獎。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-04 07:30:00
《只是在結婚申請書上蓋個章而已》故事描述男女主角因為各自有不得已的苦衷，相遇沒多久就簽字結婚，女主角清野菜名在拍攝途中更宣布懷孕，讓這部連續劇展現出幸福的各種型態，她與坂口健太郎的種種互動也讓觀眾為之心動；整部戲拍攝將近4個月，清野菜名表示，因為自己的身體狀況造成劇組不便，能夠順利拍攝完成實在太棒了，而坂口健太郎也稱讚這是個歡樂的劇組，請大家一定要看到最後。
劇中，兩人從零到有的情感，以及身邊親友所發生的種種，間接帶出現代人對於婚姻形式的轉變，讓結婚證書不再只是被一張紙所拘束。網友對坂口健太郎劇中「超天然」睡姿讚不絕口，尤其是靠在清野菜名肩膀上的畫面，也因此完結篇播出後，網路出現許多「蓋章失落」症候群，並向電視台喊話希望未來可以拍續作。
此外，劇中的貓演員「麻糬」意外成為焦點，現年5歲的牠，不但成為劇中清野菜名和坂口健太郎的感情橋梁，甚至有觀眾提出「可以拍一集麻糬特別篇嗎？」並表示感謝麻糬每週的療癒，甚至還說要頒最佳配角獎給牠。《只是在結婚申請書上蓋個章而已》平日晚間9點在WAKUWAKU JAPAN播出。