2022五大開運髮色！Pantone年度色迎好桃花 耳圈染招財
新的一年大家最在乎要有滿滿好運氣，2022開運髮色曝光，仔細公布五大染髮指南，連Pantone年度色長春花藍也入指標，讓大家可以針對想要追求的目標，好好攻略染髮秘訣。資生堂專業美髮造型團隊，以日本御守作為開運指標亮點，提出2022五大髮色趨勢，紅、粉、紫色系迎接好桃花，金、白金、黃色系獲得財運招財。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-08 09:00:00
帶著戀愛感，好人緣正能量的紅、粉、紫色系，是溫柔系名媛最喜歡的髮色，能夠召喚戀愛命定正緣出現。別怕粉紅或紫色難以駕馭，擔心皮膚不夠白、會讓肌膚色澤變暗沉的話，只要避免全頭採用高彩度的色澤，建議可以混搭霧面棕色系在裡頭，讓基本色調的頭髮在流動間，能透出柔和彩色感即可。
Rene Furterer萊法耶也提到，去年以Blackpink Lisa為染髮指標的櫻花茱萸粉，今年仍持續火紅延燒，俏皮帶有唯美氣息，染後膚色立刻白上三階，更是女孩趨之若鶩的原因。或學太妍搭配手刷染的方式，還可打造出夢幻獨角獸的視覺效果，敢於玩色的女孩一定要試試。
法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer萊法耶也曝光2022 Pantone年度色長春花藍，成為炙手可熱的染髮首選，追求仙氣的大膽女生可嘗試較淡、偏銀白的藍紫色系，像韓國美妝大神Pony一樣打造精靈感。不想要太過高調的女孩，可以選擇莫蘭迪風的霧感灰紫棕作為主色調，或用挑染、耳圈染達到色彩效果。
而知性優雅的小姊姊，就用咖啡、赭色系來開啟職場滿滿好運，專業形象能提升事業運步步高升。想當氣場滿滿的職場女性，內斂的可可和棕色是最好選擇。別以為咖啡色系萬年不變，今年便建議運用深淺不同的髮色，營造漸層感，搭配大弧度的雲霧捲髮，完美呈現溫柔氣質與沉穩專業度。
擁有耀眼氣質的金、白金、黃色系，能帶來財運，五福臨門的富貴好運滾滾而來。迷人的金色，象徵富貴與財運，簡單透過不同層次的挑染，展現頭髮的紋理，低調又能增加線條感。尤其大勢熱門的耳圈染，搭配淺金色，更能修飾輪廓，凸顯臉龐立體感。
神秘的黑、藍色系，則低調展現清新脫俗感，帶來人氣與智慧兼具的好運，能讓學業前程似錦。藍色系也是最好與黑髮做搭配的色彩，無論是在全頭染上能展現髮絲光澤的深藍及黑藍色調，或在髮尾點綴藍灰色挑染，都能維持深髮色，卻在撥動頭髮時，展現特別視覺效果，讓人眼睛為之一亮。
清綠森林系女孩，擁有自在閒適的氣場，綠色系能守護平安，帶來健康好運氣。擁有療癒氣息的綠色系，在日本御守中往往象徵平安，選擇與原髮色接近的古銅綠、或墨綠等暗啞色調，就能降低過於叛逆的風格，好好混搭黑棕色，還能意外獲得亞麻色的既視感。