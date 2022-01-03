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《華燈》章廣辰球技驚人　被錢薇娟敲碗參加《全明星4》

▲章廣辰（左）球技驚人，被錢薇娟敲碗參加《全明星4》。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）
▲章廣辰（左）球技驚人，被錢薇娟敲碗參加《全明星4》。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-03 21:00:00

「全明星籃球表演賽」於昨（2）日在台北小巨蛋正式登場，選手陣容集結《全明星運動會》第一、二季的籃球好手與熱愛籃球的藝人，組成「暴風紅」和「雷霆藍」廝殺一場正規賽制的籃球賽。除了禾浩辰實力連炸，整場狂得26分之外，在《華燈初上》中飾演警察的章廣辰也緊咬追分，相當刺激，還被球評錢薇娟大力讚賞。

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▲全明星籃球表演賽順利落幕。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）
▲全明星籃球表演賽順利落幕。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）
「暴風紅」和「雷霆藍」在現場觀眾的加油聲和應援下火力全開，在第一節短短12分鐘裡，選手積極搶球、禁區衝撞相當刺激。值得一提的是，防守過程中，林敬倫和音速小子顏佑庭對撞，2人都倒地，但沒想到顏佑庭卻直接在地板上後翻一圈立刻站起，現場所有觀眾立刻驚嚇歡呼。

不僅如此，最後表演嘉賓韋禮安一連帶來3首歌《如果可以》、《還是會》、《女孩》，更親自走下場和選手們互動，瞬間緩和剛剛比賽刺激緊張的氛圍，他也笑說：「剛剛後臺看比賽的他也覺得很刺激「不過這也讓我更加確定，我不敢參加《全明星運動會》。」瞬間笑翻全場。

▲韋禮安擔任表演嘉賓。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）
▲韋禮安擔任表演嘉賓。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）
最後，「雷霆藍」以68分比58分拿下比賽勝利。 錢薇娟也選出2位「全明星籃球表演賽」MVP候選人，分別為拿下14分、21個籃板的章廣辰及狂砍26分和10個籃板的禾浩辰，最終MVP由「雷霆藍」的禾浩辰拿下。此外，球評錢薇娟也被「華燈初上警察」章廣辰的籃球實力所震驚，瘋狂敲碗對方參加《全明星運動會》第四季。

▲MVP由「雷霆藍」的禾浩辰拿下。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）
▲MVP由「雷霆藍」的禾浩辰（左）拿下。（圖／寬宏藝術、好看娛樂提供）
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