Rain惹火金泰希！求記者不要報導「這寫出去我會有麻煩」
韓劇《Ghost Doctor》由Rain（鄭智薰）、金汎、Uie、孫娜恩主演，劇情描述生活背景、個性、脾氣截然不同的兩位醫生，因一次意外導致彼此的靈魂與身體結合在一起，進而於活人和幽靈、醫生與患者間，展開一系列搞笑又溫馨的故事。Rain今（3日）記者會上自爆，因飾演的角色自私又嘴賤，入戲太深回家不小心惹火金泰希，但怕老婆生氣，求饒媒體放過他，「這件事登上頭條的話我會很麻煩的」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-03 18:05:21
Rain相隔兩年多重返小螢幕，他在記者會上話匣子大開，當導演稱讚Rain是「從感情演技到喜劇演技都非常優秀， 唱歌時的他是Rain，演戲時的他則會化身為卓別林」時，Rain回應：「如果本劇很成功的話，我要出錢送大家出國旅行以表達對導演的肯定！」
被問到拍攝插曲，Rain自爆這次飾演的角色是天才醫生，也是幫醫院賺錢的頭號王牌，因此在劇中是個傲慢、自私又嘴賤的人，但沒想到入戲太深，下班回家會不自覺用角色的語氣說話，差點惹火太座金泰希；不過他隨即向媒體求饒說：「如果這件事登上頭條的話我會很麻煩的，家裡的事就說到這裡吧！」
Rain不僅大聊自己，也把搭檔演員都稱讚一輪。先是說和金汎有默契，本來想帶對方一起健身培養感情，但金汎因拍戲很累、黑眼圈非常深，感覺再拉他去健身房會變成罪人，只好帶他去吃好料，表達自己對金的喜愛。提到Uie時，Rain則誇讚Uie背劇本的記誦能力一流，還說Uie可以背出一長串台詞，讓自己都沒時間做即興表演，逗得Uie嬌笑連連。《Ghost Doctor》1月4日起，每週二、三在friDay影音獨家播出。