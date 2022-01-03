鄭文燦視察機場防疫車隊　安排施打第三劑疫苗提高防護力

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針對春節期間防疫車輛大增，桃園除擴編防疫計程車車隊由534輛增至982輛外，也籌組10輛防疫巴士，負責運送桃園市防疫旅館中設籍苗栗以南縣市的返家檢疫者，以最嚴謹的SOP及徹底的清消作業，防堵所有飛沫傳染及接觸感染的可能性。
鄭文燦指出，市府於2020年3月疫情爆發之初，就與桃園國際機場公司合作成立防疫計程車隊，提供居家檢疫者就醫、移動防疫地點等接駁服務，去年防疫計程車共計服務逾2萬3574趟次，平均每日載送64趟次，目前因應春節專案檢疫期間，每日平均趟次也超過128趟次。
鄭文燦提到，隨著返台過節人潮增加，春節期間入境檢疫方案必須更加嚴謹，為避免移動風險，市府除安排榮民醫院桃園分院、敏盛醫院及天晟醫院前往防疫旅館採檢外，針對返家檢疫民眾，也安排防疫計程車提供協助，使入境風險降至最低。
鄭文燦表示，為提高防疫車隊防疫量能，市府除提供必要的防疫物資外，也請機場公司及交通局合作，包括落實「全程防護」、「單次使用、單次消毒原則」以及協助安排專案施打第三劑疫苗，以提高防疫車隊同仁的防護力。另外針對全市31家防疫旅館，也試辦防疫旅館工作人員每日唾液PCR篩檢政策，希望藉由更完善的防疫措施，提高工作人員安全。
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