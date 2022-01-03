楊小黎上政論節目舌戰　揭「政壇小辣椒」腹黑心機

楊小黎在《國際橋牌社2》擺脫過往清新溫柔婉約的形象，挑戰個性潑辣的政壇新秀「李晴鳳」，在劇中政論節目展現伶牙俐齒的一流嘴上功夫，與敵對陣營與蔡燦得，在節目中有多場對吵戲，錄影結束後還裝一派和諧，展現相當有心機的一面；楊小黎自己也說：「一開始擔心她（角色）會不會很嗆，台詞這麼一大串會不會超級難駕馭，後來覺得她真是可愛的小辣椒。」她也笑稱每次拍攝都像是在饒舌，能把台詞念好的關鍵，其實是都要靠大量的查閱歷史做功課，才能到最後閉著眼都講得出來。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-03 21:04:59
該角色在陽盛陰衰的政治圈，也懂得善用女性魅力當武器，在一場與路斯明的對手戲，兩人飲茶間商討暗中操弄局勢的手段，還不忘放電、拋媚眼，讓不少網友大讚「小黎的電眼超媚的」、「楊小黎也太美，明明造型很復古」，而她自己也笑稱：「晴鳳可能想說講完正事就可以釣一下男人，不過演完自己都不好意思了。」而這場看似火花四射的戲，沒想到兩人在拍攝空檔竟是忙著比舌技，在幕後花絮可見到路斯明秀出蓮花舌，楊小黎則以彈舌技反擊，互相佩服彼此的模樣也相當搞笑。
《國際橋牌社2》上周六播出適逢元旦假連假，收視成績仍表現亮眼，收視人口數達45.72萬人，收視高點落在馬祖軍事線，安俊朋、詹佳儒、方聖傑3位菜鳥新兵，受撒基努所飾演的副砲長的「關照」，練蛙跳操體力讓他們大喊吃不消。本周六（8日）即將播出在陳慶堂（路斯明 飾演）的協助運作下，確定黎清波（楊烈 飾演）的訪美行程。康乃爾之行蘇婉甄（范宸菲 飾演）獲派採訪，黎清波發表了「民之所欲，常在我心」的演說，雖獲得現場民眾滿堂彩，但是美國與中國大陸氣得七竅生煙，認為黎清波脫稿演出，根本沒有誠信，台海間的和平掀起一陣巨大的波瀾；同時，在高登站哨的潘天堂（安俊朋 飾演）收到水鬼上島的消息，全島頓時陷入警戒狀態。