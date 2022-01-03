快訊／疑似家人確診　桃園一高中一國小明緊急停課

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該高中校方表示，市府教育局轉知該校學生疑似與確診者有接觸，目前已遭匡列需做採檢，為利校園防疫安全與預防性環境消毒，明日全校學生將實施預防性停課1日，請同學及家長勿過度恐慌，目前該校學生非確診者，後續情形與處置將隨時以群組通知及公告於學校官網。
另外，桃園南區一所國小明日也同樣將預防性全校停課，校方已於學校網頁公告停課消息，教務處表示，因有學生家屬於3日經醫院確診感染Covid-19，經教育局指示，全校預防性停課1天，以該生PCR檢測為依據，視安全情況做復課調整，該生依規定進行居家隔離。
該校學務處說明，今天下午接獲通報指有學生家長新冠肺炎確診，經與家長連絡確認學生家長於機場任職，因今天早上身體不適前往醫院篩檢，下午獲確診通知。由於學生今日有到校上課，身體並未發燒、喉嚨痛等身體異狀，學校為謹慎起見，啟動預防性停課措施，以保障全校師生健康。
校方提醒，在預防性停課期間，若孩子有身體不適情況應立即就醫，若醫生檢查結果與疫情相關，請家長立即與導師聯繫通知學校，並請小朋友在家做好居家健康自主管理，並留意學校網頁上最新消息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。