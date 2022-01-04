《新楓之谷》大改版 新職業「菈菈」亮相、創角拿大禮包
人氣遊戲《新楓之谷》將推出2022年首發大改版「ON AIR」，1月5日至1月11日搶先開放新職業「菈菈」事前預約，完成預約可獲得豐富獎勵；1月12日至1月18日完成預先創角「菈菈」，可額外獲得「菈菈預先創角組合包」。此外，為了增加遊戲新鮮度，「ON AIR」增加全新玩法及多項新內容，包含台版搶先推出海外副本「法老王的寶物」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-04 09:08:35
《新楓之谷》新職業「菈菈」將於1月12日正式登場，外型可愛的「菈菈」是風水師，主要屬性為智力，武器為短杖，可透過龍脈的力量施展法術，戰鬥時兼具高靈活度且技能華麗的優勢，擁有極高的魅力度。
1月5日至1月11日完成事前預約，可獲得「精靈墜飾(7天)」、「粉豆硬幣交換券」×100、「超級瞬移之石(7天)」等虛寶；1月12日至1月18日完成預先創角「菈菈」，可額外獲得「菈菈預先創角組合包」，包含「菈菈聊天戒指交換券」、「菈菈名牌戒指交換券」、「菈菈傷害字型」、「山之地靈組合包」。
全新改版「ON AIR」將於1月12日正式開放，官方預告，本次搭配「ON AIR」概念，遊戲中將同步推出全新玩法，玩家在遊戲內活動、解任務時，將同步累積「訂閱者」，「訂閱者」達指定門檻，可獲得相對應的獎勵內容，包含「17星利強化券」、「KOL套服組合包」、「超級巨星皮卡啾機器人」，此外，本次改版也將推出全球首發的海外副本「法老王的寶物」。
而年度楓潮派對「楓街開播」日前剛落幕，活動期間共3000名玩家參與現場活動，官方為了感謝玩家支持，即日起至1月25日前在商城輸入指定序號「on air」，可獲得官方加碼贈送的限定時裝「蝴蝶神靈套服」。