中國威脅日增　美日聯合兵推深化軍事合作

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近24名美軍陸戰隊和日本自衛隊隊員俯身看著地圖和筆電。在加密的陸戰隊網頁上閃過一行訊息：「準備交戰」。
這是美軍陸戰隊和日本自衛隊首次聯合訓練，練習使用陸基反艦飛彈摧毀海上目標，並由日本和美國軍官共同指揮雙方的飛彈、飛機、艦艇和雷達。
美軍陸戰隊協調飛彈攻擊模擬行動的瑞丁（Ben Reading）少校說：「印度-太平洋地區橫跨很大的範圍。我們必須與我們的盟友一起，用我們能夠投入的所有資源進行戰鬥。」
日本由於和平憲法的限制，不太可能為了台灣而起的任何衝突而在領土以外地區作戰。但日本領導人現在認為，任何相關衝突都會波及到台灣附近的日本島嶼，因此有必要與美國合作因應。
日本在其南部島鏈上部署了反艦飛彈部隊，有助於防堵中國派艦艇進入西太平洋以擊退美國的任何企圖。
日本政策研究大學院大學副院長道下德成（Narushige Michishita）表示：「如果台灣海峽兩岸爆發戰爭，美日聯合作戰的最重要目標之一，是在中國軍隊越過島鏈前就阻止其前進。」
前美國陸戰隊上校、負責與日本自衛隊溝通的聯絡官紐夏（Grant Newsham）也說，美軍陸戰隊和日本自衛隊演練共同打擊中國船隻，標誌著雙方合作的重大進展。他還表示，雙方應該設立聯合總部，以建立永久行動關係，而不只是定期練習。
最近幾場電腦兵推，也反映出雙方深化合作面臨的一些挑戰。在一次會議上，日本指揮官便反覆要求釐清美方使用的晦澀術語。
日本陸上自衛隊水陸機動團指揮官平田隆則（Takanori Hirata）少將則表示，雙方不存在溝通問題。
他還說：「我們持續在日本南部島嶼部署飛彈連和軍事基地，這與美國陸戰隊的新戰略一致。我們必須持續加強合作。」（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1110103