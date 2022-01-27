打預防針氣噴噴　下一秒獰貓：什麼？我被得逞了嗎？

又到了打預防針的季節囉！在俄羅斯有位女飼主帶家裡的獰貓Devi到獸醫院打預防針，只是這隻喵星人可能是第一次進醫院，不知「害怕」為何物，竟然非常不客氣地一直對獸醫師哈氣，還伸出爪子想攻擊獸醫，讓他只能很有耐心地假裝摸摸牠的背，然後趁牠不注意時趕快戳下去，而且打完後獰貓還不知剛剛發生何事，繼續傻傻地噴噴叫！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 Devi：這是什麼地方？你是誰？想對我做什麼？（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）×Devi：這是什麼地方？你是誰？想對我做什麼？（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）Devi：我警告你我媽在看喔！你不要隨便碰我喔！（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）×Devi：我警告你我媽在看喔！你不要隨便碰我喔！（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）Devi：媽妳看他啦！他亂摸我，妳有沒有拍下來，我要去告訴警察杯杯！（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）×Devi：媽妳看他啦！他亂摸我，妳有沒有拍下來，我要去告訴警察杯杯！（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）不斷噴噴叫的Devi讓獸醫只好先假裝摸摸牠的背（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）×不斷噴噴叫的Devi讓獸醫只好先假裝摸摸牠的背（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）獸醫趁牠沒有防備時趕緊抓住牠的背並注射預防針，而傻傻的Devi被打了之後還是氣噴噴，完全不知道早就被獸醫得逞了！（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）×獸醫趁牠沒有防備時趕緊抓住牠的背並注射預防針，而傻傻的Devi被打了之後還是氣噴噴，完全不知道早就被獸醫得逞了！（圖／翻攝自Youtube@Виолетта Летта）短短的41秒影片裡Devi總共噴氣14次、「動手」4次，只能說這位嬌嬌女孩非常不喜歡陌生人碰牠，不過獸醫看似也很習以為常，畢竟沒有毛孩喜歡看醫生啊！來看獸醫如何戰勝森七七的獰貓Devi，成功為牠打預防針～男子與獵豹過夜！3隻輪流「討抱饋燒」 網羨：根本家貓請保持距離！白貓討厭「被奴才親親」 舉手拒絕：閃開啦電話中聽見「熟悉喵叫聲」！她好奇詢問竟找回失蹤黑貓