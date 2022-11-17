泰國寺廟147隻老虎被救出逾半數不幸身亡 當局：近親繁殖惹禍！
2016年位於泰國的「老虎廟」私自飼養老虎，並讓遊客拍照、觀賞，遭政府勒令停業，並將其中147隻老虎全數救出。然而在今(2019)年9月16日泰國野生動植物保護局(DNP)的記者會中，當局表示這些被救援的老虎中，已有86隻罹患犬瘟熱或喉麻痺過世，並認為起因於老虎的近親繁殖，導致天生免疫缺陷，抵抗力低落而患病死亡。
被稱為「老虎廟」的是位於泰國北碧府的帕朗塔布寺，該寺從1999年開始飼養一隻老虎，多年後增加到超過100隻，遊客付費後可與老虎合照或「遛虎」。然涉嫌虐待動物、非法買賣野生動物等罪刑，讓該寺在2016年遭政府勒令停業，其中老虎全被泰國野生動植物保護局(DNP)救出安置。當局更在搜查過程中發現40具幼虎屍體和部分被冷凍保存的老虎身體器官，企圖將其製成藥材或奢侈品非法買賣。
泰國野生動物保育團體Wildlife Friends Foundation Thailand創辦人Edwin Wiek則表示，狹窄的環境更容易讓疾病散布，但在政府有限的預算下無法給動物足夠的環境資源，他呼籲當局應向外尋求協助，而不是堅持自己扛下所有工作。
雖老虎的國際交易已被立法禁止，目前全球野生老虎已僅存不到4000隻，然而卻有超過7000隻老虎仍被人為豢養。許多名為野生動物園或觀光園區，甚至是咖啡廳的場所，透過人為豢養野生動物並以商業模式經營牟利，也引起許多動保團體的質疑。（編輯：李家慧）