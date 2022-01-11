年邁癡呆柴離世前貓咪摯友神奇感應　睡狗窩發呆：好想牠！

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日本一位飼主家裡養了一隻18歲的豆柴「Shino」與七隻貓咪，其中一隻7歲貓咪「Kuu」自從好友Shino罹患阿茲海默症、漸漸不良於行時，竟然自主擔任牠的「貼身看護」，不但會照顧牠起身，還不讓其他人任意接近生病的同伴，而且常常與柴柴睡在一起給牠安全感，說牠是Shino最重要的支柱一點也不為過。而3月中的某一天Shino突然摔了一跤，飼主發現柴柴有些呼吸困難，隔天一早立刻帶牠就醫並留院觀察。原本飼主心想晚上應該就能帶Shino回家，但是在下午兩點左右Kuu突然異常地鑽進飼主的被窩，這時醫院來電表示：Shino剛剛已經離開！
雖然飼主相當難過，但是突然想到Kuu前一刻的反應，由於牠不曾鑽進自己的被窩，因此也覺得相當神奇，Kuu一定是知道Shino離開了，趕快來通知自己！只是好友的過世讓Kuu一時無法承受，憂鬱了幾天都不想進食，而且總是窩在牠們曾經一起睡覺的地方發呆，後來似乎慢慢接受柴柴已經前往彩虹橋的事實，才願意恢復正常吃飯，而飼主為了紀念這段跨種族的特殊友誼，開設IG帳號分享牠們的生活，也希望Kuu能好好的，將Shino的那一份連帶一起過得健康又開心喔！（編輯：陳珮瑜）
來看一段Shino與Kuu的影片吧！
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