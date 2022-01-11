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年邁癡呆柴離世前貓咪摯友神奇感應　睡狗窩發呆：好想牠

日本一隻柴犬與貓咪的感情非常好（圖／IG@hinatabocco.3）
日本一隻柴犬與貓咪的感情非常好（圖／IG@hinatabocco.3）

陳珮瑜

2022-01-11 16:24:00

動物之間似乎也有心電感應！日本一隻年邁的柴犬罹患阿茲海默症，在醫院過世的那一刻家裡一隻與牠形影不離的貓咪似乎感覺到好友即將離開，竟出現異常行為，事後讓飼主也覺得相當不可思議！

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年邁癡呆柴離世前貓咪摯友神奇感應　睡狗窩發呆：好想牠！
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日本一位飼主家裡養了一隻18歲的豆柴「Shino」與七隻貓咪，其中一隻7歲貓咪「Kuu」自從好友Shino罹患阿茲海默症、漸漸不良於行時，竟然自主擔任牠的「貼身看護」，不但會照顧牠起身，還不讓其他人任意接近生病的同伴，而且常常與柴柴睡在一起給牠安全感，說牠是Shino最重要的支柱一點也不為過。而3月中的某一天Shino突然摔了一跤，飼主發現柴柴有些呼吸困難，隔天一早立刻帶牠就醫並留院觀察。原本飼主心想晚上應該就能帶Shino回家，但是在下午兩點左右Kuu突然異常地鑽進飼主的被窩，這時醫院來電表示：Shino剛剛已經離開！


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雖然飼主相當難過，但是突然想到Kuu前一刻的反應，由於牠不曾鑽進自己的被窩，因此也覺得相當神奇，Kuu一定是知道Shino離開了，趕快來通知自己！只是好友的過世讓Kuu一時無法承受，憂鬱了幾天都不想進食，而且總是窩在牠們曾經一起睡覺的地方發呆，後來似乎慢慢接受柴柴已經前往彩虹橋的事實，才願意恢復正常吃飯，而飼主為了紀念這段跨種族的特殊友誼，開設IG帳號分享牠們的生活，也希望Kuu能好好的，將Shino的那一份連帶一起過得健康又開心喔！（編輯：陳珮瑜）


年邁癡呆柴離世前貓咪摯友神奇感應　睡狗窩發呆：好想牠！
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來看一段Shino與Kuu的影片吧！


 
 
 
 
 
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