橘白貓暖爐前翻肚睡爽爽　粉絲暴動：好想狂吸肚子！

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今度はストーブの前で伸びています🐈 pic.twitter.com/8ADhncKWhE
— わっかないミィ助 (@wish_0620) May 6, 2020
推主表示，剛養沒多久就看到咪醬向他展示露肚子睡姿，很快適應新家，去年是咪醬第一次體驗暖爐，影片中咪醬瞇著雙眼，大字型仰躺體會到前所未有的酥胡～從此以後就愛上暖爐巴著不走了！
人生初のストーブに完全にメロメロにされているミィちゃん🐈 pic.twitter.com/INowRDAEJ6
— わっかないミィ助 (@wish_0620) September 19, 2019
之後，推主特地為咪醬空下暖爐前方的搖滾區位置，並放上柔軟墊子，成為牠專屬座位，常常看到咪醬放鬆地臣服於此區，熟睡一小時內先是坐著不由自主打瞌睡、睡到一半開始大剌剌翻肚，千變萬化的睡姿用縮時攝影錄下來，看來過著一種相當舒服的貓生。
寝ているミィちゃんの1時間を、タイムラプスで30秒に🐈✨ pic.twitter.com/r6PJR9Rr0m
— わっかないミィ助 (@wish_0620) April 11, 2020
影片在Twitter上觀看人次超過百萬，網友看到咪醬如此放鬆的睡姿紛紛表示：「好長，在暖爐前面的照片看起來像烤年糕。」、「看起來像是沒有防備，太可愛了w」、「處於非常放鬆的狀態〜我想把臉埋在牠的肚子」甚至釣出不少貓奴曬照回應！（編輯：楊釆蓉）