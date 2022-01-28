COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

橘白貓暖爐前翻肚睡爽爽　粉絲暴動：好想狂吸肚子！

橘白貓暖爐前翻肚睡爽爽　粉絲暴動：好想狂吸肚子！
橘白貓暖爐前翻肚睡爽爽　粉絲暴動：好想狂吸肚子！

楊采蓉

2022-01-28 20:45:15

日本一名住在北海道最北邊稚內市的推主@wish_0620日前分享了一段影片，即使進入春季但當地早晚溫度偏低仍會使用暖爐，拍攝影片當天最低溫度為4.5度，推主家的橘白貓咪醬（ミィちゃん）就占據暖爐前方最佳位置，非常享受暖呼呼的溫度，曬出小肚皮、雙手與雙腳均伸直跟人一樣的躺著睡，睡姿就像是呼喊著「萬歲、萬歲！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

萬歲！萬歲！（圖/Twitter@wish_0620）
萬歲！萬歲！（圖/Twitter@wish_0620）
身體伸超長（圖/Twitter@wish_0620）
身體伸超長（圖/Twitter@wish_0620）
咪醬的寶位（圖/Twitter@wish_0620）
咪醬的寶位（圖/Twitter@wish_0620）

推主表示，剛養沒多久就看到咪醬向他展示露肚子睡姿，很快適應新家，去年是咪醬第一次體驗暖爐，影片中咪醬瞇著雙眼，大字型仰躺體會到前所未有的酥胡～從此以後就愛上暖爐巴著不走了！


剛來一星期（圖/Twitter@wish_0620）
剛來一星期（圖/Twitter@wish_0620）
這就是傳說中的天堂！（圖/Twitter@wish_0620）
這就是傳說中的天堂！（圖/Twitter@wish_0620）

之後，推主特地為咪醬空下暖爐前方的搖滾區位置，並放上柔軟墊子，成為牠專屬座位，常常看到咪醬放鬆地臣服於此區，熟睡一小時內先是坐著不由自主打瞌睡、睡到一半開始大剌剌翻肚，千變萬化的睡姿用縮時攝影錄下來，看來過著一種相當舒服的貓生。



影片在Twitter上觀看人次超過百萬，網友看到咪醬如此放鬆的睡姿紛紛表示：「好長，在暖爐前面的照片看起來像烤年糕。」、「看起來像是沒有防備，太可愛了w」、「處於非常放鬆的狀態〜我想把臉埋在牠的肚子」甚至釣出不少貓奴曬照回應！（編輯：楊釆蓉）


又是一隻被暖爐收服的貓（圖/Twitter@ZVRReV5PQk66JBx）
又是一隻被暖爐收服的貓（圖/Twitter@ZVRReV5PQk66JBx）
一樣烤爽爽（圖/Twitter@inakamonoyane）
一樣烤爽爽（圖/Twitter@inakamonoyane）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

繼續作答
即時
推薦閱讀