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貓咪守門員技能全開！奴才甘拜下風扶額：不該取這名字

克里斯多次嘗試射門，卻都被Meownuel Neuer攔下！（圖／Twitter@chrismd10）
克里斯多次嘗試射門，卻都被Meownuel Neuer攔下！（圖／Twitter@chrismd10）

李家慧

2022-01-27 14:07:38

總覺得貓咪在偷偷笑說，人類連牠的車尾燈都看不到咧！國外許多人因為在家防疫，擠破頭想出各種方式，希望在防疫期間兼顧娛樂，而身兼Youtuber又熱愛足球的男子克里斯，就找到絕佳的方式！日前他在推特分享一段自己和愛貓Meownuel Neuer在客廳玩球的影片，並開玩笑表示：「現在我知道叫牠Meownuel Neuer是個錯誤了。」 

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克里斯多次嘗試射門，卻都被Meownuel Neuer攔下！（圖／Twitter@chrismd10）
克里斯多次嘗試射門，卻都被Meownuel Neuer攔下！（圖／Twitter@chrismd10）
小紅球都被Meownuel Neuer精準地挾持下來。（圖／Twitter@chrismd10）
小紅球都被Meownuel Neuer精準地挾持下來。（圖／Twitter@chrismd10）
克里斯最後不得不投降。（圖／Twitter@chrismd10）
克里斯最後不得不投降。（圖／Twitter@chrismd10）
影片中可以看到右邊放了一個小型的足球網門，而克里斯先做了簡單的開場，然後就將小球飛踢過去，這時旁邊的黑白貓Meownuel Neuer見狀高高躍起，神準地阻止球進網門。不論克里斯嘗試幾次，用各種角度、各種方式進攻，超專業的喵喵守門員都將每一球攔下。Meownuel Neuer不論如何都一派輕鬆的模樣，像是在說：「奴才你還太嫩啦！」 




網友看了紛紛表示：「那麼勤勞的貓咪不容易」、「以後罵守門員爛不能說：『隨便找隻貓來都比你強！』因為貓真的很強……」、「世足賽派這隻對面就要輸了」、「我根本看不到球在哪」、「人類在牠眼裡是慢動作嗎XD」。 




事實上Meownuel Neuer這個名字發想源於德國一名知名的足球守門員曼紐爾·諾伊爾Manuel Neuer，沒想到牠竟然也這樣「貓如其名」和這名足球員一樣厲害呀～ 




最後就來看看Meownuel Neuer的精湛表現，建議打開聲音唷！（編輯：李家慧） 



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