貓咪守門員技能全開！奴才甘拜下風扶額：不該取這名字

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影片中可以看到右邊放了一個小型的足球網門，而克里斯先做了簡單的開場，然後就將小球飛踢過去，這時旁邊的黑白貓Meownuel Neuer見狀高高躍起，神準地阻止球進網門。不論克里斯嘗試幾次，用各種角度、各種方式進攻，超專業的喵喵守門員都將每一球攔下。Meownuel Neuer不論如何都一派輕鬆的模樣，像是在說：「奴才你還太嫩啦！」
網友看了紛紛表示：「那麼勤勞的貓咪不容易」、「以後罵守門員爛不能說：『隨便找隻貓來都比你強！』因為貓真的很強……」、「世足賽派這隻對面就要輸了」、「我根本看不到球在哪」、「人類在牠眼裡是慢動作嗎XD」。
事實上Meownuel Neuer這個名字發想源於德國一名知名的足球守門員曼紐爾·諾伊爾Manuel Neuer，沒想到牠竟然也這樣「貓如其名」和這名足球員一樣厲害呀～
最後就來看看Meownuel Neuer的精湛表現，建議打開聲音唷！（編輯：李家慧）
Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn
— Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020