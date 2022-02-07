不愛貓男子被小貓當床　倒頭瞬間他瓦解每天都來串門子

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帳號@u/derpyjerm的網友日前在Reddit網路平台分享一則關於自己的po文，他表示：「上星期我朋友家的小貓首次趴在我身上睡……我一直都不是個貓派的人，一點都不喜歡貓咪，但是這一刻我完全被融化啦！」原來是友人的三花小貓一點也不怕生地趴在他的大腿上瞇眼打盹，而這名網友則伸出食指輕輕撫摸牠小小的頭，摸著摸著小貓感覺太舒服，瞬間斷片倒頭熟睡，由於模樣實在太可愛，讓他也忍不住再寫下：「結果我每天都去朋友家串門子看小貓！」@u/derpyjerm的po文讓許多網友笑噴留言：「身體是誠實的」、「別動，這是我現在的生活，另外有人可以幫我拍照嗎？」、「說不愛貓的人只是還沒遇到真命天貓」、「恭喜，你的人生開始轉變了」、「看到小貓睡成這樣都瞬間繳械了」、「就說貓咪要征服地球人了」、「喵：又一個鏟屎的被收服了」，現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
My friend’s kitten fell asleep on me for the first time last week.. I wasn’t much of a cat lover until this moment from r/aww