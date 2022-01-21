夫妻在穀倉遇見小浪貓屁顛跟緊緊　堅持被收編：帶我回家！

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克萊兒Claire A.與先生凱爾Kyle在去年萬聖節時正在一間穀倉裡工作，突然間聽到一陣喵喵叫的聲音，沒過多久一隻小奶貓就衝向他們，一邊發抖一邊跟隨。由於穀倉附近有一隻浪貓，克萊兒猜想可能是那隻母貓所生的小孩，因此又將小奶貓放回牠原本出現的地方。殊不知這隻毛茸茸的小奶貓堅持要跟他們在一起，不停跟著他們，一段時間後母貓終於出現，但是牠完全不理睬小貓，克萊兒與凱爾知道被母貓拋棄的小奶貓絕對無法自己生存，便決定先照顧牠，為牠命名「米莉Millie」，放在毛帽裡帶回家。
米莉似乎很滿意自己的「堅持」獲得正面回應，馬上就在凱爾的懷裡呼呼大睡，而且完全不想掩飾自己有多麼想「引人關注」，包含對克萊兒的狗狗賽蒂Sadie，米莉與賽蒂一見鍾情，只要米莉想要人陪伴時馬上大聲呼叫，賽蒂立刻就會陪伴在牠身邊。後來夫妻帶米莉到獸醫院檢查，得知牠只有三週大，需要全天候奶瓶餵養，於是接下來的幾個星期他們每天帶牠一起上班以便隨時餵奶，並在牠睡覺時給予擁抱。但是只要一回到家，保母就變成狗狗賽蒂，即使米粒漸漸長大已經斷奶，甚至開始調皮搗蛋，賽蒂完全接受牠「粗魯的行為」，慈愛地看守著這個小妹妹，現在的米莉早就已經是一隻備受寵愛的貓咪，讓克萊兒忍不住笑說：「米莉一開始就堅持牠想得到的，牠已經變成我們全家人的中心，我們非常愛牠！」現在快來一起看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）