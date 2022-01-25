口嫌體正直！老爸幫餵浪貓還蓋房架監視器：要回來睡喔

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瑪莉亞為這隻母貓取名「瑪瑪Mama」，遇見牠時正值寒冷的冬天，她擔心瑪瑪找不到食物也沒有足夠奶水可以餵小貓，於是央求父親幫忙照顧。雖然父親從以前就不願意餵浪浪，不過抵擋不住女兒的哀求，只好勉強在家門口放貓糧，於是瑪瑪天天都來爸爸家吃飯。後來小貓被好心鄰居家收編，但是崇尚自由的瑪瑪始終不願進入屋內，看著天氣越來越冷，父親擔心瑪瑪熬不過冷冽的氣候，於是訂購蓋貓屋的材料，親手替瑪瑪打造一間房子，還貼心地架高防潮濕，再以防水材料覆蓋，裡面鋪上布料毯子，確保貓屋內絕對溫暖乾燥。一段時間過去瑪瑪又生了另一隻小貓，這次父親在貓屋內安裝監視器，以確保瑪瑪以及小貓「每天都有回家睡覺」，這才讓瑪莉亞一家人看見瑪瑪母子許多可愛的畫面！
後來瑪莉亞也順利誘捕瑪瑪與小貓，幫牠們結紮並施打疫苗後，瑪莉亞決定收編小貓，而瑪瑪還是只想住在父親家院子的貓屋裡。有趣的是瑪瑪每天都會回家吃飯睡覺，還會揪其他浪貓一起來「共襄盛舉」，雖然牠們不想走入家庭，但願意與瑪莉亞一家人和平共處，把父親家院子當作據點，甚至還會跑到窗前探視是否要放飯了？而一開始嫌棄浪浪的父親則蓋了越來越多間貓屋，根本就把院子當作「貓咪公寓」了呢！（編輯：陳珮瑜）