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誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！

黑貓Ponko（圖／IG@catponko）
黑貓Ponko（圖／IG@catponko）

陳珮瑜

2022-01-28 13:59:38

有人說黑貓不好拍照，因此不太上相，其實才不然，黑貓是造型最百搭的品種！日本一名住在宮城縣的貓奴養了一黑一白兩隻貓咪，她特別喜歡幫黑貓裝扮，因為效果十足又顯色，不信？看看這些照片就知道！

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在牠的專屬IG帳號裡可見主人精心為牠準備許多可愛的道具服裝，讓牠無時無刻都過得很不一般，看得出來主人真的很愛牠，即使日前牠因為年紀已大有些健康問題必須經常跑醫院，但是在家人愛的照顧下仍然每天精神奕奕地過日子，帶給粉絲們歡樂，如果大家也喜歡Ponko不妨追蹤一下牠的帳號，看著牠千變女郎的造型都會讓人心情很療癒呢，現在來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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