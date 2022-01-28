有人說黑貓不好拍照，因此不太上相，其實才不然，黑貓是造型最百搭的品種！日本一名住在宮城縣的貓奴養了一黑一白兩隻貓咪，她特別喜歡幫黑貓裝扮，因為效果十足又顯色，不信？看看這些照片就知道！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！誰說黑貓不上相？來看看歐嚕嚕喵星人超百搭的裝扮吧！在牠的專屬IG帳號裡可見主人精心為牠準備許多可愛的道具服裝，讓牠無時無刻都過得很不一般，看得出來主人真的很愛牠，即使日前牠因為年紀已大有些健康問題必須經常跑醫院，但是在家人愛的照顧下仍然每天精神奕奕地過日子，帶給粉絲們歡樂，如果大家也喜歡Ponko不妨追蹤一下牠的帳號，看著牠千變女郎的造型都會讓人心情很療癒呢，現在來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 😺ボリューム注意です😺 最後に私の笑い声があります🤣 ぽんこちゃん大興奮(*☻-☻*) この前、酔っ払って帰ってきた時のおみやげ♪ ぴゅあちゃんの反応が超楽しみでしたが、爆睡していて、スルーされました(^◇^;) ぽんこちゃんはいったい何をみたのでしょう(=^ェ^=) • #ずっと一緒にいようにゃん #ねこにすと catponko（@catponko）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 25 日 上午 4:47 張貼好興奮！黑貓開心就跳小碎步 網友配上音樂簡直神速配黑貓限定！日本咖啡廳只養黑色喵星人 分得出來誰是誰嗎？這不是複製貼上！5隻黑貓愛搞小團體 攔路搶罐搶魚乾