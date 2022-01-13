柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！

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即將年滿五歲的柴犬凛太郎是推主@Campbellbamboo在寵物店遇到的狗狗，當時牠獨自站在角落顫抖落寞的身影讓推主揮之不去，便立刻決定領養牠成為家人，凜太郎個性溫和又聰明，很喜歡跟主人一起外出散步交朋友，經常帶給推主一家人歡樂。上個月推主無意間遇見一隻白底虎斑小浪貓吉古拉，原本推主擔心貓咪與狗狗是否無法相處，沒想到凜太郎對吉古拉照顧有加，而小貓咪也與柴犬哥意外合拍，一貓一狗立刻變成好朋友！牠們每天一起睡覺一起玩耍，只不過吉古拉正值活潑好動的年紀，日前玩心大發時瘋狂打臉凜太郎，凜太郎忍無可忍，竟然用鼻子頂起毯子、一步一步將吉古拉捲起來，好像在說：「再吵就把你包起來！」
不少網友看了影片都笑說：「包起來眼不見為淨」、「面對小屁孩的處理方法」、「捲成貓壽司了」、「拍攝者不救，好壞喔ＸＤ」、「柴柴好聰明啊」、「這是傳說中的『蓋布袋』嗎？」看來這場貓狗大戰是柴犬哥哥略勝一籌，現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
暴れ猫への正しい対処法😹💦
牙も爪も使えない柴犬のささやかな反撃です。
(仲良しですのでご安心下さい)
#暴れ猫 #犬猫兄弟 pic.twitter.com/mXRUcQSofI
— 柴犬リンタロー！さん (@Campbellbamboo) July 27, 2020