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柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！

柴犬被小貓瘋狂騷擾，直接用布將牠包起來眼不見為淨！（圖／twitter@Campbellbamboo）
柴犬被小貓瘋狂騷擾，直接用布將牠包起來眼不見為淨！（圖／twitter@Campbellbamboo）

陳珮瑜

2022-01-13 14:18:38

日本一名推主原本飼養一隻4歲多的柴犬男孩「凛太郎」，日前無意間收留了一隻才１個月大的小貓咪「ちくわ吉古拉」，原本擔心狗狗會欺負貓咪，沒想到有一天小貓太調皮瘋狂騷擾柴犬哥哥，凜太郎一怒之下竟然用這招對付小屁貓！

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柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！
柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！
即將年滿五歲的柴犬凛太郎是推主@Campbellbamboo在寵物店遇到的狗狗，當時牠獨自站在角落顫抖落寞的身影讓推主揮之不去，便立刻決定領養牠成為家人，凜太郎個性溫和又聰明，很喜歡跟主人一起外出散步交朋友，經常帶給推主一家人歡樂。上個月推主無意間遇見一隻白底虎斑小浪貓吉古拉，原本推主擔心貓咪與狗狗是否無法相處，沒想到凜太郎對吉古拉照顧有加，而小貓咪也與柴犬哥意外合拍，一貓一狗立刻變成好朋友！牠們每天一起睡覺一起玩耍，只不過吉古拉正值活潑好動的年紀，日前玩心大發時瘋狂打臉凜太郎，凜太郎忍無可忍，竟然用鼻子頂起毯子、一步一步將吉古拉捲起來，好像在說：「再吵就把你包起來！」


柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！
柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！
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柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！
柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！
柴犬被調皮小貓狂騷擾　牠「捲布包起來」：眼不見為淨！
不少網友看了影片都笑說：「包起來眼不見為淨」、「面對小屁孩的處理方法」、「捲成貓壽司了」、「拍攝者不救，好壞喔ＸＤ」、「柴柴好聰明啊」、「這是傳說中的『蓋布袋』嗎？」看來這場貓狗大戰是柴犬哥哥略勝一籌，現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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