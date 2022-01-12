女到收容所本想帶隻狗走　搶戲小貓聲嘶力竭大喊：選朕才對！

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當時Paw-varotti不顧一切踏過水盤，整個下半身濕淋淋仍不願放棄，前爪奮力抓著籠子攀爬，不顧一切形象一直大喊，雙頰也整個因為擠壓而變形，實在是讓人難以忽視。
時常在幫忙救援動物的psychicflea表示，當時其實是得知一隻德國牧羊犬被營救之後，必須要送到中途家庭，因此前往收容所要幫忙運送。不過沒想到剛走進大廳，就聽到不絕於耳的貓叫聲，當下她就想：絕對要去瞧瞧！於是就見到了這個景象…… 來看看這段影片！
Came for a dog and left with him from r/aww
當地仍因2019新型冠狀病毒（COVID-19）而實行各種措施，人們被禁止任意觸摸毛孩，沒想到竟讓禁不住寂寞的Paw-varotti越叫越大聲。psychicflea原先是將牠的消息分享在各個救援社群裡面，希望有人能幫忙，不過在離開收容所前她改變了主意，決心不讓牠獨自留下：「在最後一刻我決定先帶牠走，之後再看看怎麼處理，也還好我多帶了一個運輸籠。」
就這樣，短短半個小時的時間，Paw-varotti幫助自己離開了收容所。不過因為psychicflea家中也還有許多老貓正在接受特殊照料，擔心自己無法好好照顧牠，她決定等到Paw-varotti長大結紮之後，為牠找到永遠的家。（編輯：李家慧）