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癡漢丈夫「老愛捉弄心儀女生」　妻無奈：我家貓咪很困擾

推主的老公老是捉弄貓咪，讓貓咪非常困擾。（圖／Twitter@DwnTa_matsu）
推主的老公老是捉弄貓咪，讓貓咪非常困擾。（圖／[email protected]_matsu）

李家慧

2022-01-23 11:35:31

小時候班上一定遇過這種男生，特別喜歡掀女生裙子或拉人家頭髮什麼的，而且都特別愛針對他「喜歡的女生」，日本推主@DwnTa_matsu的老公也是如此。不過當這樣的男生成為每天一起生活的對象，甚至是伴侶時，不只是推主本身，連家中的貓咪也遭到一樣的騷擾呢！ 

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推主日前分享了一系列照片，並表示：「愛捉弄心儀女生的老公，和果然感到很困擾的貓咪。」照片中可以看到老公裸露上身，橫躺在走廊轉角處，以詭異的眼神不停盯著貓咪看，讓貓咪實在是不堪其擾，牠回頭的表情像是在說：「奴才快點救救我啊！」 


老公裸露著上身，在轉角處只露出半顆頭，用熱情的視線盯著貓咪。（圖／Twitter@DwnTa_matsu）
老公裸露著上身，在轉角處只露出半顆頭，用熱情的視線盯著貓咪。（圖／[email protected]_matsu）
貓：（回頭）好惹嗎？奴才你什麼時候才要來救救我……（圖／Twitter@DwnTa_matsu）
貓：（回頭）好惹嗎？奴才你什麼時候才要來救救我……（圖／[email protected]_matsu）
後來推主去洗完澡回來發現，老公的騷擾還沒結束呢…… 


老公仍然忙著騷擾貓咪。（圖／Twitter@DwnTa_matsu）
老公仍然忙著騷擾貓咪。（圖／[email protected]_matsu）
老公從只打開一點點的門縫，以炙熱的視線看著貓咪。（圖／Twitter@DwnTa_matsu）
老公從只打開一點點的門縫，以炙熱的視線看著貓咪。（圖／[email protected]_matsu）
貓：這傢伙有夠煩！（圖／Twitter@DwnTa_matsu）
貓：這傢伙有夠煩！（圖／[email protected]_matsu）
網友看到老公超有戲的騷擾方式和貓咪的反應都忍不住笑翻。而推主也表示不只是貓咪，其實自己平時在家也常會遭受到老公的惡作劇攻擊，像是每天會出現在不同位置的恐龍、老公突然會跟著廣告歌跳起舞來，或是重複說著讓人聽不懂的語言。 


至於許多人詢問老公為什麼要裸體逗貓，其實只是因為他每天都會健身，為了照鏡子確認肌肉狀態才會裸露上身，是為了交往紀念日在做準備呢！老公平時沒在用社群網站，也不會自拍，健身完全就只是個人興趣而已啦～不過每天都有不同的趣味，推主想必每天生活都很歡樂吧！（編輯：李家慧） 




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