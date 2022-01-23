癡漢丈夫「老愛捉弄心儀女生」　妻無奈：我家貓咪很困擾

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推主日前分享了一系列照片，並表示：「愛捉弄心儀女生的老公，和果然感到很困擾的貓咪。」照片中可以看到老公裸露上身，橫躺在走廊轉角處，以詭異的眼神不停盯著貓咪看，讓貓咪實在是不堪其擾，牠回頭的表情像是在說：「奴才快點救救我啊！」
後來推主去洗完澡回來發現，老公的騷擾還沒結束呢……
網友看到老公超有戲的騷擾方式和貓咪的反應都忍不住笑翻。而推主也表示不只是貓咪，其實自己平時在家也常會遭受到老公的惡作劇攻擊，像是每天會出現在不同位置的恐龍、老公突然會跟著廣告歌跳起舞來，或是重複說著讓人聽不懂的語言。
至於許多人詢問老公為什麼要裸體逗貓，其實只是因為他每天都會健身，為了照鏡子確認肌肉狀態才會裸露上身，是為了交往紀念日在做準備呢！老公平時沒在用社群網站，也不會自拍，健身完全就只是個人興趣而已啦～不過每天都有不同的趣味，推主想必每天生活都很歡樂吧！（編輯：李家慧）
うちの旦那は困らせフェチなので毎日恐竜の配置が変わってたり急にCMソングで踊ったり(私も踊る)昨日はうつ伏せでよく分からない言語を10分ほど繰り返してたのでよく耳をすましたら「網戸の四角い穴に蚊が入ろうとしたら引っかかって抜けられへんなるんとちゃうんか」って言ってたり困らせてきます pic.twitter.com/hsPIyAngT3
— 育猫中のどぅんた (@DwnTa_matsu) September 26, 2020
引用やリプで旦那が裸なのに疑問を抱いてる方が多いので答えますが
旦那は毎日筋トレをしていて筋トレする際必ず上半身裸(後で鏡でパンプアップを確認するため)です。
全て付き合った記念日旅行の為でしかもSNSをやっておらず自撮りもしませんので私に撮られない限り完全趣味です。変態です(褒め言葉) pic.twitter.com/oQzQljkvID
— 育猫中のどぅんた (@DwnTa_matsu) September 26, 2020