影／阿伯切魚！竟引來「貓咪討肉集團」　網笑：壓力山大

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青島的貓咪因為沒有天敵、在居民餵養之下，貓咪的數量變成比人還多，只要望眼過去一大群貓咪盡收眼底，包你看貓看得很滿足！青島四面環海，居民大多以漁業維生，對於青島貓來說當漁船歸港、就是載著滿滿漁獲而歸的好事，總會有貓咪乖乖向前迎接漁船呢！
日前猫の島 青島物語的推主就直擊到，貓咪們已經迫不及待站在碼頭旁、期待地望向島民，似乎知道當他下船後就有一頓好料，果不其然接下來一位阿伯拎著魚，來到流理台前開始殺魚，當他在忙的同時、這時貓咪像是呼朋引伴那樣、阿伯身旁突然被一大群貓咪團團包圍著，虎視眈眈盯著阿伯的一舉一動、大聲喵喵叫不斷討吃，全部過程都被推主拍下來。
當阿伯切魚被貓包圍的影片分享到YouTube頻道，吸引網友觀看並留言說：「貓咪表示：那個魚要等多久？」、「暴動了啦！」、「新鮮的沙西米」、「喵喵叫聲好療癒～」、「可惡我也想被包圍啦！」、「壓力山大」、「滿滿的貓耶～」，想看更多青島貓咪日常的粉絲，歡迎追蹤Instagram@aoshima_cat以及訂閱YouTube頻道「Cat Island Aoshima」，猫の島 青島物語將持續分享更多青島貓貓的療癒畫面！（編輯：楊釆蓉）
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