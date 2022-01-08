送浪貓到5公里外收容所　3天後回來狂叫：本喵就是要住這

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這名imgur的網友@FreckledFaceGinger表示當時虎斑貓「Michelob」出現在門口時，就表現得相當親人，但礙於家中已有兩隻貓，只好誘捕牠帶到收容所想替牠找個新家。但是當@FreckledFaceGinger一開車門時，不小心讓Michelob從籠子逃脫，沒想到三天後的早晨就看見牠坐在自家後門喵喵叫，讓@FreckledFaceGinger非常驚訝，因為收容所距離這裡大約快五公里遠！眼下既然Michelob選擇待在這裡，@FreckledFaceGinger只好先帶牠到獸醫院，這才得知原來牠已經絕育但卻沒剪耳，身上也沒有晶片，就這樣白白挨了一次刀，讓@FreckledFaceGinger覺得好心疼，決定要好好照顧牠！
自從@FreckledFaceGinger被Michelob「收編」之後，發現牠其實相當乖巧又安靜，雖然不怎麼與另外兩隻貓互動或玩遊戲，但是很享受獨處，找個安靜的地方睡覺，或是對奴才展示「屁屁」討摸摸或梳毛，完全沒有適應上的問題！不少網友看了這段「主子強迫奴才收編」的故事都笑說：「牠的眼神就是要你開門啊」、「強迫中獎的概念」、「注定的緣分躲不掉」、「貓 : 朕決定94你惹！」。