桃機清潔人員確診　忠貞市場下午起休市3天

一名接種兩劑疫苗的桃園機場停車場清潔人員遭突破性感染，由於該個案曾在2021年12月30日、12月31日兩日上午至平鎮區忠貞市場擺攤，桃園市長鄭文燦今（4）日宣布，忠貞市場今下午起將休市3天。
記者李春台/桃園報導
2022-01-04 11:31:48｜2022-01-04 11:39:37
鄭文燦指出，確診個案曾於12月30日、31日上午9點至12點至忠貞市場中壢前龍街路段擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，經市政府跟指揮中心討論結果，決定今天下午開始要休市3天並擴大清消，中午以後會請市場休市，目前正由區公所及里長協助做下午休市的準備。
另外，為了讓採買民眾能夠做好預防工作，鄭文燦宣布，如果民眾出現症狀，即刻起就可以到各醫院採檢，市府也會在忠貞市場附近設置3個社區採檢站，讓民眾來免費採檢，下午會先設立第1個，一共要設3個採檢站。
鄭文燦表示，因為忠貞市場範圍比較大，因此需採取高強度做法，讓忠貞市場採買民眾更安全，呼籲民眾只要有症狀都可以到醫院採檢，也可以到3個社區採檢站來採檢。
至於後續是否其他市場需要實施實聯制，鄭文燦表示，須視疫情發展再決定，今下午3點市府也會召開線上議情說明記者會，對外說明最新的疫情狀況。
※【NOWnews 今日新聞
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