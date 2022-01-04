COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

桃機清潔人員確診　忠貞市場下午起休市3天

▲由於確診個案曾在12月30、31日兩日上午至平鎮區忠貞市場擺攤，長鄭文燦今日宣布，忠貞市場今下午起將休市3天。（圖／記者李春台攝，2022.01.04）
▲由於確診個案曾在12月30、31日兩日上午至平鎮區忠貞市場擺攤，長鄭文燦今日宣布，忠貞市場今下午起將休市3天。（圖／記者李春台攝，2022.01.04）

記者李春台/桃園報導

2022-01-04 11:31:48｜2022-01-04 11:39:37

一名接種兩劑疫苗的桃園機場停車場清潔人員遭突破性感染，由於該個案曾在2021年12月30日、12月31日兩日上午至平鎮區忠貞市場擺攤，桃園市長鄭文燦今（4）日宣布，忠貞市場今下午起將休市3天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦指出，確診個案曾於12月30日、31日上午9點至12點至忠貞市場中壢前龍街路段擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，經市政府跟指揮中心討論結果，決定今天下午開始要休市3天並擴大清消，中午以後會請市場休市，目前正由區公所及里長協助做下午休市的準備。

另外，為了讓採買民眾能夠做好預防工作，鄭文燦宣布，如果民眾出現症狀，即刻起就可以到各醫院採檢，市府也會在忠貞市場附近設置3個社區採檢站，讓民眾來免費採檢，下午會先設立第1個，一共要設3個採檢站。

鄭文燦表示，因為忠貞市場範圍比較大，因此需採取高強度做法，讓忠貞市場採買民眾更安全，呼籲民眾只要有症狀都可以到醫院採檢，也可以到3個社區採檢站來採檢。

至於後續是否其他市場需要實施實聯制，鄭文燦表示，須視疫情發展再決定，今下午3點市府也會召開線上議情說明記者會，對外說明最新的疫情狀況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀