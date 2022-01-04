台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳輕生 校方出面澄清了
一名非常有個性的網紅「木子小姐」，近日在Dcard以一篇「我臺大休學跑去拍A片」一文，獲得網友破萬讚，不少人大讚她勇敢，進而讓木子小姐開始開啟分享日常故事的專版，其中也爆出求學期間遭到同班同學霸凌、且自己患有重度憂鬱症長達5年的經歷等等，往往發出的文章都吸引許多網友聲援。不過，卻在3日傳出木子小姐疑似輕生過世消息，令粉絲非常錯愕，而台大校方經查證表示，經聯繫該名學生輕生身亡一事並非事實，學校一直都有輔導關懷該名同學。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 12:27:01｜2022-01-04 12:34:23
回顧整起事件，木子小姐先在社群平台Dcard以長文揭露自己台大休學跑去拍A片的經過，一夕之間爆紅，接著開啟自己的專版分享生活瑣事，也透露自己五年以來長期罹患憂鬱症的故事，包括治療過程，以及求學階段遭到同學霸凌等等遭遇，都讓網友大讚她「十分勇敢」。
不料，卻在3日，木子小姐的IG出現一則全黑圖片的貼文，上頭寫著「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使」疑似指木子小姐輕生過世，讓粉絲相當錯愕。
消息曝光後，隨即在網路上引爆討論，不過，台大校方也立即對此事進行查證，於今（4）日上午發出澄清聲明表示，經聯繫該名學生輕生身亡一事並非事實，學校一直都有輔導關懷該名同學。（編輯：張嘉哲）
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