郭書瑤百萬代言入袋　牌桌戰袍曝光「狂贏6位數」

郭書瑤接下「台灣彩券」百萬代言，今（4日）出席2022刮刮樂新品首發記者會，身穿一襲火辣紅色深V禮服登場，下擺開衩露美腿，上下都V字的設計，「雙V」拼起來如「W」，象徵「Winner」。郭書瑤透露，以前過年的時候都會買一套全身紅的新衣服討喜氣，去年改買「螢光色」的衣服，「因為我想要『贏光』別人的錢。」這招也果真靈驗，去年和親戚朋友玩推筒子，賺了近6位數的錢，贏到最後大家都不讓她上桌。問她今年會不會挑戰「內在美」也穿螢光色？她笑說：「螢光色內衣褲很難買吧，我去找找，直接穿泳裝比較有可能。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-04 14:15:06
郭書瑤分享過年除了會將工作盡量排開，將時間留給家人外，刮刮樂更是每年團圓必玩的活動之一，除了好玩、試手氣，也能藉由買彩券作公益，幫助更多有需要的人。郭書瑤也坦言，自從19歲出道後，參加所有的尾牙都沒辦法享受中獎的樂趣，因為她都是包紅包或是中獎要捐出的人，所以特別享受玩刮刮樂中獎的樂趣。她也表示，每年過年都會和好友ㄚ頭、茵聲組成「姊妹進香團」，結伴去拜土地公、添財運。
被問身兼代言人的她，此次刮中「2000萬超級紅包」會怎麼運用？郭書瑤直呼想都沒想過，但人美心也美的她，暖心的說會捐一半給公益團體，剩下一半會包成紅包分散出去，但絕口不與身邊朋友提，「如果親友發現今年收到紅包變厚厚的一大包，那可能就是我好事來了。」郭書瑤在1月份除首度挑戰實境節目主持《旅跑應援團》將播出外、主演電影《再說一次我願意》也將於月中上映，在影視歌三棲中交出亮眼成績單。