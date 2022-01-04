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「30歲處男CP」報喜訊　電影《櫻桃魔法》4月在台上映

▲町田啓太、赤楚衛二（右）主演電影《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》將在台上映。（圖／Asmik Ace YouTube）
▲町田啓太、赤楚衛二（右）主演電影《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》將在台上映。（圖／Asmik Ace YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-04 15:04:58

爆紅BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》捧紅赤楚衛二與町田啓太，2人在台灣、韓國、泰國等亞洲各地爆紅，該作在宣布推出電影版後，更令所有粉絲期待不已。《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》延續日劇版，由風間太樹執導、編劇坂口理子操刀，除了主演赤楚衛二、町田啓太之外，原班人馬淺香航大、優太朗、草川拓彌等也會登場，陪伴觀眾重回「櫻桃魔法」的世界。

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▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》成為本季最受歡迎日劇之一。（圖／《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》推特）
▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》是最受歡迎的BL日劇之一。（圖／如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師Twitter）
日本公開《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的特別影片，由赤楚衛二與町田啓太親口告知觀眾電影版的相關消息，兩人非常開心，影片中還濃縮日劇的經典畫面，讓觀眾趁機回味純純的戀愛滋味。

町田啓太受訪表示：「《櫻桃魔法》在我的人生中，是一部教會我許多重要感受的作品，希望能將我從作品及每個人身上得到的溫柔、溫暖，傳達給所有觀眾。」赤楚衛二也透露當初在拍《櫻桃魔法》時，就許願希望可以拍續集，如今敲碗成功，「這部作品是我的寶物，它仔細的描繪了人們的心境，也讓我學會踏出一步的勇氣，以及為他人著想有多麼重要」。

《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》4月在台上映；町田啓太參與的特別企劃《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》1月6日凌晨1點起在GP+播出。

▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》確定拍成電影後，劇迷欣喜若狂。（圖／車庫娛樂）
▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》確定拍成電影後，劇迷欣喜若狂。（圖／車庫娛樂）
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