「30歲處男CP」報喜訊 電影《櫻桃魔法》4月在台上映
爆紅BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》捧紅赤楚衛二與町田啓太，2人在台灣、韓國、泰國等亞洲各地爆紅，該作在宣布推出電影版後，更令所有粉絲期待不已。《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》延續日劇版，由風間太樹執導、編劇坂口理子操刀，除了主演赤楚衛二、町田啓太之外，原班人馬淺香航大、優太朗、草川拓彌等也會登場，陪伴觀眾重回「櫻桃魔法」的世界。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-04 15:04:58
日本公開《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的特別影片，由赤楚衛二與町田啓太親口告知觀眾電影版的相關消息，兩人非常開心，影片中還濃縮日劇的經典畫面，讓觀眾趁機回味純純的戀愛滋味。
町田啓太受訪表示：「《櫻桃魔法》在我的人生中，是一部教會我許多重要感受的作品，希望能將我從作品及每個人身上得到的溫柔、溫暖，傳達給所有觀眾。」赤楚衛二也透露當初在拍《櫻桃魔法》時，就許願希望可以拍續集，如今敲碗成功，「這部作品是我的寶物，它仔細的描繪了人們的心境，也讓我學會踏出一步的勇氣，以及為他人著想有多麼重要」。
《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》4月在台上映；町田啓太參與的特別企劃《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》1月6日凌晨1點起在GP+播出。