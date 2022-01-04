舊防疫旅館空調設備有破口？柯文哲：不符合規定就退場
台北室內三間防疫旅館日前傳出疑似群聚感染，其中一間位在中正區的防疫旅館內感染，3例確診案例也確定被防疫指揮中心改列為本土案例。且傳出該間防疫旅館似乎在空調系統上有缺失，才會導致旅館內感染。對此台北市長柯文哲表示，將會針對轄下防疫旅館進行檢查，若較為老舊的旅館在空調設備上有所疏漏，將會安排相關退場機制。
記者丁上程／台北報導
2022-01-04 16:11:33
指揮中心昨（3）日宣布，由於中正區某防疫旅館出現的3例確診案例，其中案17058與案17099疑似是在防疫旅館內被感染，因此改列為本土案例。也因此柯文哲也指示，安排該間防疫旅館退場，目前已經進行全面消毒，只要靜置7天後，就可以恢復為一般旅館做營運。不過據了解，該防疫旅館疑似是在空調設備上有疏失，才會導致另兩名旅客因為空氣傳播而感染。
對此柯文哲今日受訪時表示，台北市有些比較舊的旅館在作為防疫旅館時，通風與空調設備可能會有問題。針對舊旅館的部分，北市府方面也會找專家進行查看，並進行空調相關的測試，若專家判定該旅館不符合相關規範，就會進行退場機制。
現場記者也追問，如果相關防疫旅館安排退場，或是又有疑似防疫旅館內群聚感染，導致房間數減少，房間量能上是否還足夠？對此柯文哲直言，原本要進行14天的居家隔離，就是因為房間數不夠才改成「7+7」。「現在7+7政策也不能改了，不然會大亂。」柯文哲直言，現在沒辦法只能繼續咬緊牙關處理。
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