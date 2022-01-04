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《彈射世界》發放佐賀紀念禮1500星導石　限定新角色登場

▲《彈射世界》聯名活動第二彈《佐賀偶像是傳奇》1月4日開跑。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》聯名活動第二彈《佐賀偶像是傳奇》1月4日開跑。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-04 16:30:49

彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今（４）日起和《佐賀偶像是傳奇》展開聯名合作，舉辦「降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛」限定活動，以及聯名新角色精選轉蛋，並全服發放佐賀合作紀念禮物1500個星導石，1月12日還將追加全新的BOSS戰「妖狐 中級＆高級」。 

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▲《彈射世界》推出限定活動「降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》推出限定活動「降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛」。（圖／遊戲橘子提供）
《彈射世界》自今（4）日至1月21日中午11:59，展開《佐賀偶像是傳奇》聯名活動，在限定活動「降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛」中，玩家需討伐闇屬性的強敵「暴走的羅梅洛」，並可享受「法蘭秀秀」登場的限定劇情，參加活動有機會取得★4限定角色「山田妙」，以及★5限定裝備道具「少女的緞帶」、「某人的太陽眼鏡」、「看似重要的繃帶」。

官方也自今（4）日起至1月21日中午11:59，期間推出《佐賀偶像是傳奇》聯名新角色精選轉蛋，其中限定★5「源櫻」、「二階堂咲」、限定★4「夕霧」機率上升。此外，1月12日中午12:00，官方將追加全新BOSS戰「妖狐 中級＆高級」，玩家討伐妖狐可蒐集BOSS幣，在商店兌換全新★5裝備「妖怪百名帳」與★4裝備「狐影之斧」。

▲《彈射世界》妖狐。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》妖狐。（圖／遊戲橘子提供）

 

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