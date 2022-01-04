COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

謝欣穎揭《華燈》來電始末　甜讚王柏傑「適合當牛郎」

▲謝欣穎出席愛心餐券記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲謝欣穎出席愛心餐券記者會。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-04 16:32:24｜2022-01-04 17:55:20

謝欣穎今（4）日出席速食店愛心餐券記者會，因為拍攝《華燈初上》假戲真做，認愛王柏傑9個月，她認證王柏傑的牛郎魅力驚人，「他很敬業，私下安靜話不多，上戲之後牛郎的樣子就出來，讓我也很入戲，他演牛郎真的演很好，好適合當牛郎。」問她有被王的角色「亨利」迷倒嗎？她笑說：「有啦，螢幕出來的樣子很好看。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王柏傑（右）、謝欣穎拍《華燈初上》來電。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲王柏傑（右）、謝欣穎拍《華燈初上》來電。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
謝欣穎提到其實在片場除了討論劇本，跟王柏傑幾乎不講話，是殺青酒那天才慢慢變熟，「脫離角色比較放鬆，可以開心聊天。」那亨利跟王柏傑誰比較帥？謝欣穎笑說：「當然是王柏傑，亨利是帥，但人還是正常一點比較好吧。」至於兇手是誰？謝欣穎看到劇本揭曉那刻也嚇到，神祕表示：「任何一個人是兇手，觀眾都不會覺得奇怪。」

▲謝欣穎（右）對吳慷仁伸出鹹豬手。（圖／翻攝謝欣穎臉書）
▲謝欣穎（右）對吳慷仁伸出鹹豬手。（圖／翻攝謝欣穎臉書）
談到合作林心如的緣由，謝欣穎說因為在導演連奕琦前作《命運化妝師》臉夠臭，符合林心如要的「百合」人設，演了百合才知道不容易，謝欣穎說：「我私下比較甜美，要我一路臭臉到底還是有難度，戲裡招待客人，會不自覺笑出來。」尤其跟江宜蓉對戲很想笑場，「她這個人很好笑，所有反應都是真實的。」

▲謝欣穎讚男友王柏傑適合當牛郎。（圖／記者林調遜攝）
▲謝欣穎讚男友王柏傑適合當牛郎。（圖／記者林調遜攝）
而第二季吳慷仁反串風騷媽媽桑「寶寶」，謝欣穎說他墊了2層假胸部，長得高又穿高跟鞋，一走進片場扭動胸部流蘇，好像舞龍舞獅，「我直接要求他收工借我摸胸部，他很大方說來啊。」還在謝欣穎搓揉時冒出嬌嗔。她也讚賞吳慷仁一塗指甲油，手的姿態就變得優雅嫵媚，在片場也用「寶寶」嗲音講話，比她更像女人，「身為女人，原來可以那麼有女人味。」

▲謝欣穎（中）認購50張愛心餐券救濟弱勢家庭的貧困孩童。（圖／記者林調遜攝）
▲謝欣穎（中）認購50張愛心餐券救濟弱勢家庭的貧困孩童。（圖／記者林調遜攝）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀