謝欣穎揭《華燈》來電始末 甜讚王柏傑「適合當牛郎」
謝欣穎今（4）日出席速食店愛心餐券記者會，因為拍攝《華燈初上》假戲真做，認愛王柏傑9個月，她認證王柏傑的牛郎魅力驚人，「他很敬業，私下安靜話不多，上戲之後牛郎的樣子就出來，讓我也很入戲，他演牛郎真的演很好，好適合當牛郎。」問她有被王的角色「亨利」迷倒嗎？她笑說：「有啦，螢幕出來的樣子很好看。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-04 16:32:24｜2022-01-04 17:55:20
謝欣穎提到其實在片場除了討論劇本，跟王柏傑幾乎不講話，是殺青酒那天才慢慢變熟，「脫離角色比較放鬆，可以開心聊天。」那亨利跟王柏傑誰比較帥？謝欣穎笑說：「當然是王柏傑，亨利是帥，但人還是正常一點比較好吧。」至於兇手是誰？謝欣穎看到劇本揭曉那刻也嚇到，神祕表示：「任何一個人是兇手，觀眾都不會覺得奇怪。」
談到合作林心如的緣由，謝欣穎說因為在導演連奕琦前作《命運化妝師》臉夠臭，符合林心如要的「百合」人設，演了百合才知道不容易，謝欣穎說：「我私下比較甜美，要我一路臭臉到底還是有難度，戲裡招待客人，會不自覺笑出來。」尤其跟江宜蓉對戲很想笑場，「她這個人很好笑，所有反應都是真實的。」
而第二季吳慷仁反串風騷媽媽桑「寶寶」，謝欣穎說他墊了2層假胸部，長得高又穿高跟鞋，一走進片場扭動胸部流蘇，好像舞龍舞獅，「我直接要求他收工借我摸胸部，他很大方說來啊。」還在謝欣穎搓揉時冒出嬌嗔。她也讚賞吳慷仁一塗指甲油，手的姿態就變得優雅嫵媚，在片場也用「寶寶」嗲音講話，比她更像女人，「身為女人，原來可以那麼有女人味。」