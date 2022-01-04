漢堡王「巧克力華堡」走出台南 北台灣這兩家外帶店開賣
疫情影響全球超過2年，已大幅改變人們生活及餐飲習慣，更便利、減少接觸的外帶外送服務，成為餐飲趨勢。漢堡王台灣獨步全球，率先推出2.0外帶外送特色店－火烤美味專賣店，一次打造兩個據點，分別於林口文化一路及宜蘭羅東。更驚喜獻上台南限定的「巧克力華堡」回歸開賣！台南人道地的意麵、米糕、魚羹、碗粿等美食，都被外地人品嚐出特殊的甘甜味，為了迎合台南人嗜甜的味蕾，漢堡王特地為其研發「巧克力華堡」，讓其他消費者想吃而不可得。這下認證台南人嗜甜的「巧克力華堡」跨出南台灣，北部也吃得到囉。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-04 17:40:45
專為外帶和外送服務而生的火烤美味專賣店，提供上網預訂、現場取餐，專賣火烤類漢堡和期間限定商品，更不定時推出經典人氣餐點回歸，兩大特點讓消費者更嚮往。
曾掀起全台熱烈討論的台南限定超人氣「巧克力華堡」，成為首波經典回歸之作，還未品嚐過的北部消費者總算不用再流口水！使用香甜濃郁的巧克力融合火烤牛肉香，再搭配獨家研發、無人工添加的香濃顆粒花生醬，獨特甜鹹滋味，將在林口與羅東兩大2.0店領先全台開吃。
更推出開幕優惠套餐，即日起至1月7日，享用華堡、小華堡、兩份大薯、大洋蔥圈與兩杯中可，超值套餐只要299元，並加贈百事聯名提袋乙個，（數量有限，送完為止）。1月8日起，凡在「火烤美味專賣店」消費滿200元，即贈小華堡買1送1回客券乙張（數量有限，送完為止）。
林口文化店
地址：新北市林口區文化一路一段228號1樓
營業時間：10:00-21:00
羅東興東店
地址：宜蘭縣羅東鎮興東路157號1樓
營業時間：10:00-22:00