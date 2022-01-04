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15萬網友推爆！25間最美飯店出爐　這5間房最美快筆記

▲日月潭唯一擁有天然SPA且服務口碑絕佳的「雲品溫泉酒店日月潭」，入選最美飯店之一。（圖／業者提供）
▲日月潭唯一擁有天然SPA且服務口碑絕佳的「雲品溫泉酒店日月潭」，入選最美飯店之一。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-04 20:00:00

由旅遊平台易遊網舉辦的第四屆「台灣最美飯店」，經過一番激烈廝殺，15萬名網友投票以及千位達人旅客加權評選結果出爐，今年一共有12間新進榜飯店外，也有4間飯店蟬聯3連霸以上的紀錄，「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭」連續4年榮獲最美飯店殊榮，而「溪頭米堤大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」也獲獎3次，此外，這次首度新增「最美房間」獎項，「福容大飯店淡水漁人碼頭」、「秧悦美地度假酒店」與「承億文旅潭日月」更一舉奪下「最美飯店」、「最美房間」雙料獎項。

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▲「溪頭米堤大飯店」，位於群山圍繞的綠林裡，加上宮廷式的華麗裝潢，像是座隱身在深山秘林中的秘境城堡。（圖／業者提供）
▲「溪頭米堤大飯店」，位於群山圍繞的綠林裡，加上宮廷式的華麗裝潢，像是座隱身在深山秘林中的秘境城堡。（圖／業者提供）
台灣最美飯店- 渡假型飯店

競爭向來最激烈的渡假型飯店，票數直逼16萬，佔了總票數一半以上，這次光花蓮地區就狂掃4席，包含有將西班牙南歐風情巧妙融入花東縱谷景色的「花蓮理想大地渡假飯店」；被譽為是台版迪士尼，像是童話故事裡的夢幻城堡莊園-「瑞穗天合國際觀光酒店」；緊鄰太平洋且採維多利亞式風格來設計的「遠雄悅來大飯店」；還有以香草主題為特色，並有萬坪香草花園打造五感入住體驗的「秧悅美地度假飯店」。

▲將西班牙南歐風情巧妙融入花東縱谷景色的「花蓮理想大地渡假飯店，獲選台灣最美飯店。（圖／業者提供）
▲將西班牙南歐風情巧妙融入花東縱谷景色的「花蓮理想大地渡假飯店，獲選台灣最美飯店。（圖／業者提供）
其次為南投地區的飯店，有3間飯店獲獎，分別為：連續3年獲獎的「溪頭米堤大飯店」，位於群山圍繞的綠林裡，加上宮廷式的華麗裝潢，像是座隱身在深山秘林中的秘境城堡。另外兩間獲獎飯店則是以新開幕飯店參賽就拿獎的「承億文旅潭日月」，和日月潭唯一擁有天然SPA且服務口碑絕佳的「雲品溫泉酒店日月潭」，兩者皆鄰近南投地標景點「日月潭」，擁有絕佳的湖景視野，並將自然景觀完美融入在空間設計中，讓旅人可以徹底放鬆身心靈，深獲網友支持。

此外，坐擁五峰旗山嵐，可俯瞰蘭陽平原美景的五星溫泉飯店-「礁溪老爺」；有著超吸睛的郵輪建築外觀，還能欣賞世界10大夕陽美景的「福容大飯店淡水漁人碼頭」；以及設有獨立安全沙灘，位於全台最南端的海洋主題飯店-「統一渡假村墾丁海洋體驗樂園」，也順利奪下渡假型飯店類別的最美頭銜。

台灣最美飯店-都會型飯店

今年都會型飯店的獲獎名單大洗牌，除了結合嘉義意象所打造的藝術飯店「新悦花園酒店」，以及奢華沉穩並擁有高口碑的五星級飯店「晶華酒店」，皆蟬連2年再度獲獎外，其他8間都是新進榜飯店，包含曾獲米其林住宿推薦的「台北大倉久和大飯店」，承襲日系頂級飯店的美學與質感，備受旅人喜愛；以高空景觀泳池成為IG熱門打卡點的「板橋凱撒大飯店」；擁有天際美景的城市奢旅「台北遠東香格里拉」；散發貴族古典氣息的「君品酒店」，則是以華麗優雅的空間設計展現獨到品味，殺出重圍取得最美名號。

▲散發貴族古典氣息的「君品酒店」，入選都會型飯店中的台灣最美飯店。（圖／業者提供）
▲散發貴族古典氣息的「君品酒店」，入選都會型飯店中的台灣最美飯店。（圖／業者提供）
此外，此類別獲獎飯店還有以創意、溫度、感動為理念的「嘉楠風華酒店」，別具一格的設計堪稱是阿里山腳下的最美飯店；而嘉義五星級飯店「耐斯王子大飯店」，依循日本王子大飯店的服務規格，也為嘉義奪下一席優勝；台中「林酒店」也入榜，以富麗堂皇的鮮明風格，打造奢華感的空間聞名；許多名人明星指定入住的「水京棧國際酒店」，不僅是設計感十足的頂級飯店，細膩周到的服務也令旅人讚賞，首次參加就拿獎，網路聲量相當好。

台灣最美飯店- 最美房間

今年首度新增「最美房間」獎項，各家飯店拿出最具特色的房型來比拼，最終榮獲此獎項的5間飯店有：「承億文旅潭日月」的方山水獨賣套房，擁有270度零死角的湖景視野，透過臥房的大面窗景，可將日月潭的湖色風光盡收眼底，令人驚艷；坐擁世界級夕陽美景的「福容大飯店 淡水漁人碼頭」，以可飽覽淡水山海景觀的海景豪華客房，獲得眾多網友支持；曾被形容像是進入神隱少女世界裡的「妖怪村主題飯店」，別具特色的夢幻森林小屋-迎風亭，以黑馬之姿竄出獲獎。

▲「承億文旅潭日月」的方山水獨賣套房，擁有270度零死角的湖景視野，透過臥房的大面窗景，可將日月潭的湖色風光盡收眼底，令人驚艷。（圖／業者提供）
▲「承億文旅潭日月」的方山水獨賣套房，擁有270度零死角的湖景視野，透過臥房的大面窗景，可將日月潭的湖色風光盡收眼底，令人驚艷。（圖／業者提供）
另外，還有「秧悦美地度假飯店」沉穩內斂的薰衣草行政客房，搭配大落地窗穿透視覺，可欣賞中央山脈與迷宮花園的迷人景色；「長榮鳳凰酒店(礁溪)」的和洋室套房」，則是結合西式與日式房型的特色，打造舒適愜意的住房空間，受到許多旅客歡迎，也成功獲獎。

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