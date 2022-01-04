機車族最討厭哪類人？「這動作」公認雷中之王：想幹嘛
台灣是機車使用密度極高的國家，每到上下班通勤時間，路上的車流量必定飆升，若再遇到不熟悉交通規則的用路人，心情必定大受影響。就有名機車族分享自己最討厭遇到的機車駕駛種類，貼文發出後引起熱議，眾人爭先分享，其中改管則成為眾人一致認為最不妥的行為。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 18:32:21
原PO於PTT上以「最討厭哪種騎機車的？」為題發文，說明自己不久前遇到一個狀況，明明自己已打右轉燈，可一旁的機車卻仍是靠在他右邊，而前方又因為有行人，導致要右轉的他和要直行的機車卡在一起，相當尷尬「這種人真的很常遇到」、「有沒有八卦？」
有相關經驗的網友，紛紛提供很多讓人覺得不舒服的用車行為「一堆煙的...」、「重機、檔車」、「照裡講後面要讓前面（看的到），但是台灣是前面車要讓後面機車」、「逆向跟時速20」、「距離很近超車的」、「你以為打方向燈就無敵喔, 早點先靠右啊」。
其中最多人不喜歡的機車族行為是有特意改動排氣管，認為聲音吵嘈、相當擾人「改管、改燈的那種」、「改管停紅綠燈一直噴後面的臉」、「排氣管吵死人的」、「改管最討厭」。 （編輯：李惠婷）