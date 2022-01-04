民團慰勞內政部「米其林餐廳邀請卡」！感恩第一線人員
《四方報》報導，內政部發布新聞稿表示，今（4）日的捐贈儀式於內政部舉行，與會人員包括徐國勇、財團法人看見台灣基金會及財團法人溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛、財團法人看見台灣基金會執行長陳文堂，以及醫護、警消、移民等受贈單位。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-04 19:28:45
看見台灣基金會及溫世仁文教基金會今捐贈價值近75萬元的「米其林精緻美食餐邀請卡」，慰勞辛苦的醫護警消及移民人員；內政部長徐國勇除表達感謝外，也再次提醒國人，務必配合政府的防疫措施，保護好自己，共同疼惜辛苦的第一線人員。 內政部表示，看見台灣基金會及溫世仁文教基金會，為向第一線防疫人員加油打氣，去年也曾辦理公益活動，邀請米其林主廚製作福氣的刈包，致贈第一線防疫單位，共同為防疫盡一份心力。
徐國勇指出，為對抗疫情，許多民間團體及企業都在關鍵時刻挺身而出，共同為防疫貢獻心力，感謝基金會以實際行動，支持政府防疫工作，捐贈警政署、消防署及移民署人員，78張共156人份的「米其林餐廳美食餐邀請卡」，慰勞辛勞的第一線人員，讓英雄們在抗疫之餘，也能如同所有民眾恢復正常生活、享用美食，同時並希望在後疫情時期能為餐飲業帶來一點助益。