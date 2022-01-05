女星旅遊遇陌生人突伸狼爪　跳車脫困險沒命

中天綜合台節目《同學來了》播出主題「人生最接近死亡的一瞬間！這些人還能活到現在真是命大！」邀請洪都拉斯、謝忻、琳妲等藝人分享親身經歷的驚魂記，熱愛旅遊的謝忻透露，在美國旅遊時被陌生人伸狼爪險失身，緊急跳車差點沒命的恐怖經歷！





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謝忻說，當時到美國玩，在路上遇到好心人，願意擔任導遊戴她到處觀光，她沒多想就答應了，一開始玩得都很開心，後來對方開車卻往山上走，還伸手從身體慢慢摸上來！謝忻最後靠著機智「跳車」來脫困，趁著轉彎時伸手轉方向盤，當車子擦撞路樹當下，趕緊跳車求救，才沒讓對方得逞。





▲網紅琳妲拖著輪胎跑步，原先綁在腰上的繩子卻纏住脖子，差點以為快沒命了。（圖／中天綜合台提供）

一旁的網紅琳妲也有過驚險經歷，之前參與《蔡阿嘎的運動會》拍攝，抽到任務是要拖著輪胎跑步，原先綁在腰上的繩子，卻因不慎跌倒而纏住脖子，慘遭拖行，讓她回想起來仍餘悸猶存：「當下以為自己要死掉了！」幸好旁人見狀趕緊阻止，否則後果不堪設想。





出道30多年的洪都拉斯，從計程司機、送報員到扛瓦斯工人等，擁有豐富的工作經歷，當運將的第一天就令他印象深刻，原本載客過程都很順利，到定點後馬上有新乘客上車，這時卻有兩個兇神惡煞的混混怒瞪他，不斷敲打車窗警告：「你為什麼可以搶生意，很囂張喔！在社會上走跳還不懂規矩！」





▲洪都拉斯開計程車被惡霸毆打，只能回家躲在棉被偷哭。（圖／中天綜合台提供）

洪都拉斯不知道大禍臨頭，還大膽反嗆：「沒有人說不行！」結果被對方拖下車毆打，就連車窗也不放過，事後他渾身是傷回家躲在棉被偷哭，被家人發現時也只能說不小心在路上跌倒造成，獨自吞下委屈。本集精彩內容將在6日晚間9點於中天綜合台《同學來了》播出。



