卡達籌備FIFA世界盃大興土木　移工血汗勞動成國際焦點

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儘管這些死亡不一定皆與足總世界盃有直接聯繫，但當地勞權倡議組織「FairSquare Projects」負責人尼克（Nick McGeehan）表示，死者中有很大一部分正是因為卡達拿到舉辦權才來此工作。而其中，不少移工就是在施工過程中遭遇工安意外死亡，有的則是暑熱致死，還有因為糟糕的移工宿舍環境釀成意外。不過，大部分的死因都被官方紀錄為「自然死亡」，引發國際組織不滿。
卡達有約200萬名移工，但針對移工之勞動政策向來充滿爭議。人權觀察組織指出，卡達對外籍移工的制度相當嚴苛，移工轉換工作、更新居留證、申請回國都須得到雇主同意，雇主也有權隨時終止合約並將移工遣送回國。這樣的權力不對等使雇主更容易控制移工，移工申訴困難，也往往導致血汗奴工、強迫勞動的狀況，甚至導致移工逃跑失聯，陷入更脆弱的處境。
在國際輿論壓力下，卡達也進行數項移工政策改革，包括廢止雇主隨時遣送移工回國的權利，移工想申請離境也不再需要得到雇主允准。此外，當局也加強對工時的管控，並採取措施預防暑熱。儘管如此，國際人權團體指出，卡達制度性問題仍根深柢固，包括基本薪資仍過低、無法自由轉換雇主等皆是嚴重問題。