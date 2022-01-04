COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

卡達籌備FIFA世界盃大興土木　移工血汗勞動成國際焦點

▲2022年國際足總世界盃（FIFA）將在卡達舉辦。（圖／shutterstock）
▲2022年國際足總世界盃（FIFA）將在卡達舉辦。（圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-04 22:06:23

《四方報》報導，2022年國際足總世界盃（FIFA）將在卡達舉辦，不過，當地移工血汗的勞動條件卻引發包括國際特赦組織等國際團體關注，丹麥足球協會更拒絕參加主辦方舉行的任何商業活動，以表達對卡達人權問題的抗議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年2月，英國衛報一份報導揭露，卡達自從2011年拿到本屆足總世界盃舉辦權後，就大興土木展開興建計畫，要在比賽開辦前蓋好7座體育場、1個新機場、1座新城市，還有數十項包含道路、大眾交通運輸系統及酒店的興建計畫。推展興建的這10年間，統計已經有超過6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉等國之移工死亡。

儘管這些死亡不一定皆與足總世界盃有直接聯繫，但當地勞權倡議組織「FairSquare Projects」負責人尼克（Nick McGeehan）表示，死者中有很大一部分正是因為卡達拿到舉辦權才來此工作。而其中，不少移工就是在施工過程中遭遇工安意外死亡，有的則是暑熱致死，還有因為糟糕的移工宿舍環境釀成意外。不過，大部分的死因都被官方紀錄為「自然死亡」，引發國際組織不滿。

卡達有約200萬名移工，但針對移工之勞動政策向來充滿爭議。人權觀察組織指出，卡達對外籍移工的制度相當嚴苛，移工轉換工作、更新居留證、申請回國都須得到雇主同意，雇主也有權隨時終止合約並將移工遣送回國。這樣的權力不對等使雇主更容易控制移工，移工申訴困難，也往往導致血汗奴工、強迫勞動的狀況，甚至導致移工逃跑失聯，陷入更脆弱的處境。

在國際輿論壓力下，卡達也進行數項移工政策改革，包括廢止雇主隨時遣送移工回國的權利，移工想申請離境也不再需要得到雇主允准。此外，當局也加強對工時的管控，並採取措施預防暑熱。儘管如此，國際人權團體指出，卡達制度性問題仍根深柢固，包括基本薪資仍過低、無法自由轉換雇主等皆是嚴重問題。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀