遭美國祭禁令！馬國企業改善移工條件 盼符合國際指標
《四方報》報導，馬來西亞移工人口眾多，勞動條件卻仍相當低落，屢屢引發國際重視。其中，手套製造商Supermax Corp於2021年10月就因相關勞動剝削爭議而遭美國海關及邊境保衛局（CBP）祭出進口禁令，該公司3日表示，已推出新的移工管理政策以改善強迫勞動的指控。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-04 22:03:39
《路透社》報導，因應美國海關祭出的禁令，Supermax Corp近期推出一系列的移工政策改革，包括改善公司移工之工作及生活條件，提供移工與本勞相同的薪資和福利，同時也提升公司整體的最低薪資水平，從法定1200令吉（約新台幣7920元）調升至1400令吉（約新台幣9240元），移工宿舍也正在進行重新裝修，預計將於2月中完成。此外，公司也對去年9月起離職的員工補償仲介費，預計將於3月補償完所有離職員工。
這些新政策的執行效果將進行嚴格的審核，其中將包含2名來自美國的稽核員，以國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）訂定的11項強迫勞動指標進行審核與分析，以確保公司勞動環境不存在剝削問題。Supermax表示，正在向美國海關告知相關新規，期盼美國能撤回禁令。
截至2020年，馬來西亞共有約200萬的外籍勞工，佔整體勞動人口的10%，這個數字在過去20年來已經倍增。然而，馬來西亞移工勞動條件依然低落，經常面臨人權問題指控。包括Supermx，過去兩年間，就有7間馬來西亞企業，因強迫勞動指控而遭美國禁止進口，種種事件讓專家們紛紛提出警告，強調馬來西亞再不改變，關心環境和社會責任的全球企業可能會轉移到其他國家發展。