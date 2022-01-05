NOW早報／3染疫清潔員工作地「離很遠」！可能感染途徑曝

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陳時中強調，目前病毒基因定序、詳細疫調的結果都還沒有出來，因此任何可能都不排除，有媒體詢問是否有可能案17230是在市場擺攤時於社區染疫，陳時中表示任何感染途徑都有可能，但案17230的家人目前採檢為陰性，所以研判病毒來自社區的可能性較低，不過也不敢斷言。
而在桃機工作的4人究竟如何傳染，陳時中也提出幾個可能途徑，例如或許是計程車司機載客時遭到確診入境旅客傳染，然後再透過通勤車將病毒傳染給清潔人員；另外陳時中也指出，有一位確診清潔工負責的洗手間多為防疫計程車司機在使用，因此也可能是清潔工先染疫，再通過廁所傳染給司機，並通過通勤車傳染給其他清潔人員。且有一位清潔工負責的是行李轉盤附近的洗手間，可能接觸到的人員比較複雜，目前還在匡列確認中。
陳時中表示，如果有最新疫調或病毒基因定序的結果，就會跟大家宣布。桃園機場以及桃園市的相關最新防疫措施已經公佈，呼籲民眾切實遵守，做好個人防疫工作。
今日天氣／鋒面來襲！全台各地有降雨機率 留意日夜溫差大
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（5）日鋒面建立在台灣附近，受到其影響，各地水氣稍增，上半天在花東地區及恆春半島有局部降雨，其餘地區則為多雲天氣，到了下半天受到鋒面影響，北部地區出現局部短暫雨，中南部地區亦有零星降雨。
溫度方面，今日白天仍處於回暖的階段，北台灣高溫有機會回到23、24度，其餘地區高溫則落在24至27度，清晨夜裡各地低溫約15至17度，高屏地區低溫則為18、19度，提醒早出晚歸的民眾記得增添衣物、注意保暖。
基隆零確診破功！防疫計程車司機染疫 同住者已居隔採檢
基隆市衛生局昨（4）日接獲中央流行疫情指揮中心（CDC）的通知，指出有一名本土陽性的確診個案，該個案是桃園機場的防疫計程車司機，CT值為28.4；衛生局接到接到通知後，立即展開疫調工作。
基隆市長林右昌表示，根據初步疫調的結果，個案17240為50多歲的男性，據個案自述，110年12月26日曾載台北市南港區確診者（案17066），被CDC匡列為自我健康監測；12月29日有被安排至臺北市立聯合醫院中興院區做PCR採檢，報告為陰性。
個案17240再於12月31日又載到桃園市桃園區的確診者（案17167），被列為自主健康管理監測的對象，追蹤時出現輕微咳嗽症狀，但因為12月29日才剛採檢，由桃園機場處理；經防疫醫師建議，安排於接觸後3日再採，1月3日採檢，昨日呈現陽性確診，經桃園市衛生局的安排，已由聖保祿醫院收治。
衛生局初步疫調結果，個案17240在基隆及桃園都有租屋處，在基隆的租屋處與一名男性友人同住，這名同住者昨日下午1點15分左右，透過警方已連絡到本人，在家中沒有出門；目前同住者已被匡列為居家隔離的對象，衛生所已前往關懷，沒有症狀，將於昨日下午再安排至醫院進行PCR的採檢。
林右昌說，個案17240自述每天早上五點多起床，於家樓下買早餐後，便從基隆租屋處開車前往桃園機場排班，排班主要時段為上午六點到晚上十二點，載客時皆有戴口罩、手套；一個多月前在桃機附近租屋休息，回去大概2、3次，桃園租屋處有其他2名同事，雖未碰面但共用衛浴，已匡列自主健康管理。
林右昌指出，個案未婚，父母皆已過世，尚有一姐、一弟，已超過一個月的時間，並未與家人見面及同住，僅以電話聯繫；後續相關的疫情調查、接觸者匡列及防治工作，已按照SOP仍持續進行中，也提醒民眾，面對疫情不要輕忽，也不要掉以輕心，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。
再開戰！切割王力宏婚前行為 藏鏡人挑釁李靚蕾只為分產
李靚蕾、王力宏的「蕾宏」大戰才稍歇戰火，未料昨（4）日風雲再起，在大陸微博有王力宏工作人員的「學弟」出面爆料，指控李靚蕾離婚協議已分走王力宏一半財產，卻還要4.8億吾疆豪宅，高出王力宏一半身家，整篇文洋洋灑灑5個重點，指向李靚蕾種種布局就是要王力宏的錢，巧的是同時有媒體披露她見到離婚協議的「分產數字」竟痛哭，這些內容極度挑釁李靚蕾，她是否再出「蕾神之槌」深受關注，看來「婦仇者聯盟」尚未到終局之戰。
其實原本只是一個單純的藝人離婚八卦，卻從一開始王力宏的平靜認了離婚的聲明，演變成李靚蕾勇揭王力宏渣男真面目的世紀醜聞。李靚蕾育有2女1子的8年婚姻破局，依離婚協議李靚蕾可分到1.5億人民幣的財產，不過她以5000字長文控訴王力宏約砲、召妓等12項罪狀，「蕾神之槌」一出，王力宏再吐4.8億吾疆豪宅止戰，算算李靚蕾至少11億入袋，而在王力宏道歉暫退演藝圈，李靚蕾稍後聲明不要王力宏送豪宅，走向法律途徑解決，停止對王力宏的毀滅式攻擊後，2人離婚大戰一度冷卻下來。沒想到昨日又有點燃戰火的跡象，甚至傳出王力宏6年前就已經在紐約拿出1份離婚協議，只是分給李靚蕾的財產僅能用「寒酸」2字形容，讓她當場大哭。藏鏡人帶風向的目的很明確，導向李靚蕾從頭到尾就是為了錢。
據《鏡週刊》報導，2016年王家提出1份離婚協議，分給李靚蕾的財產十分寒酸，李靚蕾看了當場大哭，對這段婚姻心如死灰，到了2019年雙方還在談判離婚協議，期間換過無數諮商師，但是李靚蕾沒有提過王力宏外遇的事情，而後來那份5000字「毀滅性爆料」提到的砲友，多半是王力宏結婚前的風流韻事，且有許多內容是拼湊自娛樂新聞。
此外，李靚蕾點名的砲友1號在王力宏婚後傳裸照調情，「她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除」，砲友2號已婚有小孩，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，讓Yumi、徐若瑄捲入這場離婚大戰，不過「知情人士」透露，Yumi傳訊王力宏，只是要請他錄專輯宣傳影片，而徐若瑄婚後和王力宏來往清白，王力宏最冤的是沒有在婚姻中出軌。這些說法其實是切割王力宏婚前婚後的行為，婚前的行為是不能用道德綁架和法律規範的。
知情人士甚至指出其實王力宏、李靚蕾早在紐約簽好離婚協議，財產對半分，在此時藏鏡人跳出來講這些內幕，句句告訴外界3個重點，一是李靚蕾沒有王力宏出軌實證，二是李靚蕾分產很敢要，三是李靚蕾「心理偏激」，王力宏若回擊，擔心波及兒女人身安全，可以解讀為王力宏在為回擊李靚蕾暖身，而且王力宏工作人員昨日也在大陸微博同時反擊李靚蕾，導向的目標也是只李靚蕾離婚分產竟要超過王力宏一半的身家！對這些再冒出來的指控，李靚蕾是否願意忍氣吞聲？而周六王力宏完成自主健康管理，可以完全外出自由活動後，王力宏和李靚蕾如何再交手，只能說精彩的戲還沒到落幕的時候。
中職／胡金龍敲開台南球場大門 獅隊宣布吸收
2022年中華職棒賽事預計於今年四月正式開打，獅隊戰力補強，針對各隊非60人名單依據球隊隊形戰力需求予以補強，胡金龍自2013旅外歸國加盟中職，待過義大犀牛及富邦悍將，目前生涯安打數1042支，全壘打80轟，平均生涯打擊率三成五三，球隊肯定胡金龍穩定攻擊能力，爭取加盟，昨（4）日球隊與胡金龍完成簽約，簽訂一年合約，簽約薪資待球隊整體薪資談定後一併公布。
去年底，獅隊投手陳育軒向球隊表明任意引退之想法，球隊予以慰留溝通，但最後基於尊重選手個人意願，同意申請「任意引退」，球隊也祝福陳育軒未來轉換跑道後，一切能夠順遂平安。
熱炒點哪道菜「CP值最高」？內行答案超意外：師傅也認了
熱炒店不僅價格便宜，其菜色十分多樣，包括海鮮、肉品和各式時蔬外，甜品項目也應有盡有，成為現代人聚會時的首選之一。對此，有網友好奇詢問「熱炒要點什麼才內行？」而引起老饕曝光最佳答案，甚至透露「連師傅也承認！」
原PO於PTT八卦板上發文，好奇詢問「一家合格的熱炒店要點什麼才能看出師傅的手藝？」隨即分享自認為是炒飯和鳳梨蝦球，「有卦嗎？」
問題一曝光，其中最多人點名「金沙系列」，「蝦仁滑蛋、金沙豆腐」、「絕對是金沙豆腐，嗑爆」、「鳳梨蝦球、剝皮辣椒雞湯、金沙豆腐、三杯雞」、「金沙中捲」、「懂點金沙系列才是老饕」。
不過，留言中亦有老饕分享不同答案，直言「之前打工，師傅說考試都考蔥爆牛肉」、「真的是炒麵炒飯，這兩個難吃，這間店大概所有菜都難吃」、「鳳梨蝦球==」、「苦瓜炒蛋，配酒一級棒」、「龍珠、蛤蜊湯、炒飯」。（編輯：賴禹妡）