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首先，申請人出生年月日需確認無誤，否則將無法通過申請，而當資料皆正確卻仍申請失敗，可能原因有二種：
1.平台尚未取得接種或檢驗資料（醫療院所施打的資料還未上傳至疾病管制署）。
2.超過時效（疫苗接種數位證明申請時效為接種日起一年內；病毒檢驗申請時效為檢驗報告日起72小時以內）。
如有電子信箱寄件需求的民眾，需加倍注意E-mail地址填寫，因未填寫E-mail地址雖一樣能通過申請，但並不會收到電子信件，且系統並無法透過補填方式補發，僅能於重新申請時填寫Email才會寄發證明。
資料與個人情況不符 至衛生所申請更正
當申請通過後才發現資料填寫錯誤，或數位疫苗證明核發之接種/檢驗紀錄自身接種/檢驗情形不符，民眾需持原始接種/檢驗紀錄及身分證明文件，向所在地衛生所、健康服務中心或原接種、檢驗院所申請更正，確認接種/檢驗資料完成更正後，可於1.5日後再次申請。
趕著出國？ 數位疫苗證明時間需求要注意
時間急迫的民眾要特別注意，不論是採檢或是施打疫苗都需一些作業時間供資料上傳，因此若要申辦疫苗施打數位證明，建議施打疫苗後隔２日以上申請；核酸檢驗數位證明則建議待取得核酸檢驗紙本報告後隔日再行申請。如超過以上建議時間仍未通過申請，民眾可先洽詢原接種/檢驗單位，確認資料是否已上傳。
另外，因數位疫苗證明需綁護照號碼，若為新辦護照的民眾，建議領照隔日上午10點後再至數位疫苗申請平台確認。
在國外打疫苗不納入 妥善保存國外接種紀錄
本次開放數位疫苗證明，可幫助縮短至歐盟部分國家的入境時間，但針對在國外施打疫苗的民眾，衛福部特別提醒，在國外接種之COVID-19疫苗劑次並不納入本次開放之台灣數位疫苗證明，因此民眾仍須妥善管理並保存國外接種之COVID-19疫苗證明/紀錄，以供後續國內外醫療諮詢或查核之需。
▲第一步：前往網站https://dvc.mohw.gov.tw/vapa/apply/Index.init.ctr（圖片來源／指揮中心）
▲第二步：填寫資料（圖片來源／指揮中心）
▲完成申請，數位疫苗證明支援離線驗證，可存成PDF檔供多重裝置使用（圖片來源／指揮中心）
資料來源：健康醫療網 數位疫苗證明你申請了嗎？ 確認「這幾點」才能真正省事
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊