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過世外公棉被「藏20萬現金+存摺」！孫子誠實1舉動全沒了

▲有位網友表示，自己在已故外公房間的棉被內，找到一大袋塑膠袋現金跟存摺。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有位網友表示，自己在已故外公房間的棉被內，找到一大袋塑膠袋現金跟存摺。（圖／翻攝《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 10:32:50｜2022-01-05 10:39:40

如果找到長輩藏起來的一筆現金遺產，你會怎麼處理？就有位網友表示，自己在已故外公房間的棉被內，找到一大袋塑膠袋裝的現金跟存摺，目測約有20萬，後續處理方式曝光，也掀起網友熱議。

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原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「我在已故外公房間，發現將近20萬的現金及簿子，其實房間早已被其他長輩找過一輪，但都沒任何發現，而我只是剛好要拿棉被，就發現了，這是為何？請問大家該如何處置？」

▲原PO收到外公託夢，他跟著指示照做之後，結局卻讓網友笑翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO在已故阿公房間的棉被中，找到藏有大量現金的塑膠袋。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文曝光後立刻有不少網友驚呼「拿阿公的錢去做善事，迴向給阿公吧」、「阿公要給你，才會讓你找到」、「阿公特別把這一包留給你的」、「擲筊吧！我覺得有可能是阿公想給你的意思」。

後續原PO也耿直地向母親講述完整情況，並將整袋現金交付媽媽，而這決定也獲得不少網友讚賞「這是阿公給你的考驗吧」、「我媽以前也找到別人都沒找到阿嬤的某部分金子，上繳後結果什麼都沒拿到，但只要不貪心，冥冥之中你就會在考驗中，累積福份」、「交給媽媽處理比較合適，畢竟分遺產是長輩們的事，不要介入比較好」。（編輯：潘毅）

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