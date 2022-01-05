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健保署表示，我國第一個自行研發上市用於社區性肺炎的含nemonoxacin成分藥品膠囊劑型已在107年納入健保給付，然因急重症型患者不易口服藥品，此次特別將本藥品的注射劑型納入給付，提供臨床醫師在肺炎初期治療時可快速增高患者體內藥物血中濃度。
ixekizumab成分用藥 開放活動性乾癬性關節炎第一線治療
用於治療活動性乾癬性關節炎的生物製劑含ixekizumab成分藥品，目前已給付在第二線治療，根據臨床試驗結果，用在未曾接受生物製劑的患者同樣有效，因此藥物共擬會議同意提前給付本藥品用於活動性乾癬性關節炎的第一線治療，讓患者可及早接受治療。
此外，根據試驗結果也可快速改善僵直性脊椎炎患者之症狀，故一併擴大給付本藥品用於僵直性脊椎炎之治療。
A型血友病藥品用法、用量 根據仿單放寬長效製劑
同時，也放寬嚴重A型血友病預防性治療之含simoctocog成分藥品的用法、用量規定，方便臨床醫師依據病人病情調整用藥。又近年已有多種長效之第八、第九凝血因子製劑納入健保給付，其療效可能因注射間距與劑型不同，使得其使用劑量與標準製劑不同，故參考「台灣血栓暨止血學會」之建議，可根據仿單放寬長效製劑之用法用量。
帕金森氏症 新藥safinamide納入給付
隨著我國老年人口持續增加，帕金森氏症患者人數也逐漸增加。健保署表示，經過藥物共擬會議討論後，同意將具有高度選擇性的新藥safinamide納入給付，用於治療在levodopa穩定劑量之下出現運動功能波動現象的特異性帕金森氏症患者，減輕家屬照護患者的負擔。
給付第二代的抗癲癇藥品 助控制癲癇病情
至於需謹慎控制藥物使用的癲癇患者，由於國際治療指引都認為第二代的抗癲癇藥品對新發的局部癲癇病人有效，因此新增給付對腦中突觸囊泡蛋白2A（SV2A）具高度選擇性的brivaracetam藥品注射劑型新藥，可用於16歲以上連續發作或重積狀態患者，有助於每年約700名－4,000名癲癇患者的病情控制。
資料來源：健康醫療網 健保擴大「6項藥品」給付 估2萬病人將受惠
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