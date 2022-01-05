好市多買咖啡藏「貼心設計」！他回家一看狂讚：服務太好
「不得不稱讚好市多的貼心服務！」知名美式賣場好市多以優質實惠的商品聞名，近日就有網友表示，他在好市多買了一杯熱的咖啡後，發現上頭竟是「特製杯蓋」，讓他狂讚「CP值超高」，貼文曝光後，不少網友也狂點頭附和：「這個有加分」、「這設計真的非常棒」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 12:06:45
該名網友2日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，他表示今天在好市多買熱的咖啡，竟發現上頭裝著掀蓋式的杯塞，使得咖啡在騎車回家的路上都沒有溢出來，讓他驚呼：「雖然冷掉了，CP值還是很高！」
貼文一出，網友也留言表示，「他們杯蓋設計的很棒」、「這熱杯蓋跟杯子很好用可是都找不到外面有賣一樣的」、「冰的蓋子也很好用」、「我那天去也有發現，超喜歡那杯蓋的設計」、「這設計真的很貼心，而且蓋子很容易打開跟蓋上，不怕喝到一半接觸外面不知名的空氣」、「這個有加分」、「這設計真的非常棒」。
還有網友狂讚咖啡組合中搭配的蛋糕，「咖啡不貴，還又送蛋糕，真的是很高CP值」、「我也是為了檸檬磅蛋糕而買咖啡」、「我覺得好市多咖啡便宜又好喝，還送一塊蛋糕，超划算」、「為檸檬蛋糕買咖啡＋1」、「蛋糕真的好吃」。（編輯：賴禹妡）