生肖屬「虎」嗎？吃Buffet同桌85折 春節去義大只要199元
很快就要迎來農曆新年了，為了慶祝金虎年到來，業者開始推出虎年好康，石門福華HOVII KITCHEN表示，只要生肖屬「虎」的民眾，到自助餐即享85折優惠，義大遊樂世界也針對生肖屬虎的民眾，推出新春期間的票價優惠，在初一至初五期間入園，票價下殺到只要199元。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-05 12:24:45｜2022-01-05 13:44:20
HOVII KITCHEN餐廳自助餐優惠開跑，即日起祭出「虎虎生風」專案，截止至3/31前，凡生肖屬虎者（出生西元年1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010），每週五、六晚間17:30到20:00用餐出示證件，同行一桌都能一起享有85折優惠。
而且春節期間（1/29至2/5）業者推出超豪華自助餐饗宴，炸蝦、美式BBQ霜降豬、煙燻鮭魚、肋眼牛排等澎湃大餐吃到飽，甚至同步推出「紅包抽抽樂」活動，每日最大獎為當日消費1折優惠，限量1組幸運兒只要89元就能吃到飽。此外，前五日（1/29至2/2）還可額外參加「福氣抽獎」，獎品包括雅緻雙人房住宿券5組、500元餐飲抵用券5組及HOVII熊100公分大玩偶等，總共150個中獎機會。
而南台灣的義大遊樂世界，不僅春節期間照常開放，2月1日至5日（初一至初五期間），凡生肖屬虎者入園，就可享有票價199元的優惠，初二至初四期間，樂園更延長營業時間到晚間7點，義大皇家酒店也推出了一系列的應景活動，包含大年初一祥獅獻瑞迎春，初二至初四財神爺抽紅包、公益擲筊、懷舊彈珠檯、麻將賓果、街頭藝人秀及夜間星空電影院等應景活動，讓入住的客人們享受濃濃的節慶氛圍。