線上「品毒論壇」露餡　警隊網路巡邏鎖定破獲

張姓毒販提供報酬及免費毒品，吸收20出頭歲的年輕人擔任「小蜜蜂」為其毒品交易，還大喇喇在網路進行「品毒論譠」，討論那一批毒品比較純，比較軟或比較硬，藥效多持久等。臺中市刑大在網路巡邏中鎖定後立案追查，先後逮捕三名「小蜜蜂」後再向上朔溯逮獲張姓主嫌，查扣109包混合型之毒咖啡包(總毛重694.9公克)、第三級毒品愷他命(總毛重32.3公克)，臺中地檢署日前以販賣第三級毒品罪嫌起訴張嫌等4人。
記者鄧力軍/台中報導
2022-01-05 12:15:52
警方追查過程中，發現第一線販毒的小蜜蜂如遭警方查獲落網，張嫌立即另尋他人替補空缺，而張姓主嫌躲在幕後，從不輕易曝光真實身分，張嫌對於這些小蜜蜂的態度都像是「免洗筷」般用完即丟，毫無道義，也因為這種「過河拆橋」的做風造成斷點，增加警方追查的困難度。
警方持續追查半年時間，鎖定張嫌指揮小蜜蜂地點藏身於南屯區一棟高級住宅大樓，經密集跟蒐查訪，鎖定其藏身處所，一舉將張嫌等人查緝到案，查扣毒品總量共計109包混合型之毒咖啡包(總毛重694.9公克)、3包第三級毒品愷他命(總毛重32.3公克)，臺中地檢署日前以販賣第三級毒品罪嫌起訴張嫌等4人。
警方調查，張嫌平時除招攬小蜜蜂從事販毒以外，為確保進貨毒品的品質，還會邀集友人「開趴試車」，試這批貨源純不純、口味「偏軟偏硬」，感覺持不持久等，警方在張嫌住處除查扣到販毒用電子磅秤、點鈔機、工作機以外，警方發現張嫌特別去某著名財神廟，求來聚寶招財盆器，盆底還貼有五鬼運財符咒，寫著「生意興隆、鴻圖大展」、「鬼押橫財 天財 地財」等語，妄想靠這行生意來「發大財」，結果仍遭警方一舉粉碎橫財夢。