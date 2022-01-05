驚傳女學生墜樓　台大校方公開信：等待烏雲後的光亮

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網路盛傳墜樓女大生是網紅「木子小姐」，台大校方昨天晚間低調不願證實身分，只說「深感哀痛」，並已啟動輔導關懷機制。校方並擔心目前正值期末考期間，媒體相關報導會引發模仿效應。
台大學務長汪詩珮今天對台大學生發出公開信，內容提及天氣濕冷和期末考，加上令人難過的消息在網路上流傳，可能會讓人擔憂、失落，心情煩躁。她呼籲學生先照顧好自己，包括心靈和身體，規律作息、飲食，適度運動調劑身心。
公開信也建議學生彼此為伴，讓沉重感受慢慢舒緩，「即便世界痛吻我們，我們仍然攜手報之以歌，等待藏在烏雲之後的些許光亮」。
公開信最末附上多個求助管道，提醒學生在必要時尋求幫助，學校有提供個別諮商、安心諮詢、安心團體、安心小站等服務，學輔中心在6個學院也有駐點人員，學生可就近走入聊聊。（編輯：方沛清）1110105
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