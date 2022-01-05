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驚傳女學生墜樓　台大校方公開信：等待烏雲後的光亮

▲台灣大學4日傍晚傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治。學務長汪詩珮今天發出公開信。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）。
▲台灣大學4日傍晚傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治。學務長汪詩珮今天發出公開信。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）。

中央社

2022-01-05 14:37:09

（中央社記者陳至中台北5日電）台灣大學4日傍晚傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治。學務長汪詩珮今天發出公開信，呼籲學生照顧好自己、彼此作伴，必要時可尋求系上、學輔專員和心輔中心幫助。

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台北市警消4日下午5時22分接獲報案，指大安區台大第二活動中心有女大生不明原因墜落於3樓平台，現場已無呼吸心跳，立即派員協助送台北市立聯合醫院忠孝院區搶救，晚間宣告不治。

網路盛傳墜樓女大生是網紅「木子小姐」，台大校方昨天晚間低調不願證實身分，只說「深感哀痛」，並已啟動輔導關懷機制。校方並擔心目前正值期末考期間，媒體相關報導會引發模仿效應。

台大學務長汪詩珮今天對台大學生發出公開信，內容提及天氣濕冷和期末考，加上令人難過的消息在網路上流傳，可能會讓人擔憂、失落，心情煩躁。她呼籲學生先照顧好自己，包括心靈和身體，規律作息、飲食，適度運動調劑身心。

公開信也建議學生彼此為伴，讓沉重感受慢慢舒緩，「即便世界痛吻我們，我們仍然攜手報之以歌，等待藏在烏雲之後的些許光亮」。

公開信最末附上多個求助管道，提醒學生在必要時尋求幫助，學校有提供個別諮商、安心諮詢、安心團體、安心小站等服務，學輔中心在6個學院也有駐點人員，學生可就近走入聊聊。（編輯：方沛清）1110105

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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