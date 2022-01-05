回歸在地　朱立倫：中二補選是在地對空降、服務對口水  

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫說，這段時間他已經前往台中4、5趟，秘書長明天還要過去，共同為顏寬恒加油。朱強調，民進黨動員了府院黨以及執政各縣市的力量，民眾看在眼裡，但桃園市新一波疫情蠢動，桃園市長不顧好地方，卻跑到台中幫林靜儀輔選，請問民眾能接受嗎？
朱立倫指出，中二補選希望不要變成政黨對決，因為這是在地的選舉，要回歸在地服務的精神。不要高調的去辦大型造勢，國民黨推出的是實實在在、服務地方的候選人，最後的幾天也請當地所有黨員與支持者，大家總動員打電話催票，透過在地的關係，用腳踏實地、一步一腳印的的方式拜票，「用最實在的陸軍，對抗民進黨最惡質的網軍」。
朱立倫也提及，最近大家最關心民生議題，包握Omicron病毒到底會不會疫情再起？面對新一波疫情，我們準備好了沒有？政府有沒有記取教訓？依據統計，美國昨天就多了108萬人染疫，這是非常嚴重的事實，我們也必須做好最萬全的準備。
此外，朱立倫強調，台灣缺電也是民眾最擔憂的事實，民進黨2025非核家園絕對跳票，又不肯面對台灣缺電的事實。如何面對後疫情時代的經濟發展，這才是民眾最關心的民生議題。國民黨將嚴格代表民意來監督所有民生議題，只要是民眾關心的議題，都是國民黨最重視的議題。