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回歸在地　朱立倫：中二補選是在地對空降、服務對口水  

▲針對中二立委補選，國民黨主席朱立倫在中常會上表示，「所有的選舉還是要回歸在地，回歸實實在在，腳踏實地，為地方來努力」。（圖／資料照片）
▲針對中二立委補選，國民黨主席朱立倫在中常會上表示，「所有的選舉還是要回歸在地，回歸實實在在，腳踏實地，為地方來努力」。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-01-05 15:37:00

針對9日即將舉行的台中第二選區立委補選及北市中正萬華立委罷免案投票，中國國民黨主席朱立倫今（5）日於中常會上指出，「所有的選舉還是要回歸在地，回歸實實在在，腳踏實地，為地方來努力」。這一次的中二補選是「在地對空降、服務對口水」的選舉，民進黨動員全國的力量，尤其特定媒體的力量來抹黑、造謠，國民黨只能用共同努力，希望最後正義的力量能夠戰勝邪惡。

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另外，針對中正萬華罷免案，朱立倫表示，國民黨不希望變成政黨對決，而是尊重在地的公民團體與本黨的議員同志，希望大家共同在1月9號出來投票，以在地的聲音，展現出在地的力量，並反映民意。

朱立倫說，這段時間他已經前往台中4、5趟，秘書長明天還要過去，共同為顏寬恒加油。朱強調，民進黨動員了府院黨以及執政各縣市的力量，民眾看在眼裡，但桃園市新一波疫情蠢動，桃園市長不顧好地方，卻跑到台中幫林靜儀輔選，請問民眾能接受嗎？

朱立倫指出，中二補選希望不要變成政黨對決，因為這是在地的選舉，要回歸在地服務的精神。不要高調的去辦大型造勢，國民黨推出的是實實在在、服務地方的候選人，最後的幾天也請當地所有黨員與支持者，大家總動員打電話催票，透過在地的關係，用腳踏實地、一步一腳印的的方式拜票，「用最實在的陸軍，對抗民進黨最惡質的網軍」。

朱立倫也提及，最近大家最關心民生議題，包握Omicron病毒到底會不會疫情再起？面對新一波疫情，我們準備好了沒有？政府有沒有記取教訓？依據統計，美國昨天就多了108萬人染疫，這是非常嚴重的事實，我們也必須做好最萬全的準備。

此外，朱立倫強調，台灣缺電也是民眾最擔憂的事實，民進黨2025非核家園絕對跳票，又不肯面對台灣缺電的事實。如何面對後疫情時代的經濟發展，這才是民眾最關心的民生議題。國民黨將嚴格代表民意來監督所有民生議題，只要是民眾關心的議題，都是國民黨最重視的議題。

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